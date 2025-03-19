Дизайнеры назвали 5 устаревших правил, которые стоит игнорировать во время проектирования маленькой кухни, передает 24 Канал со ссылкой на Ideal Home.

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Мифы об оформлении маленьких кухонь

Маленькие кухни должны избегать ярких цветов

Традиционный совет относительно маленьких помещений – избегать ярких цветов, чтобы кухня не имела слишком перегруженный вид. Впрочем, специалисты говорят, что не стоит отказываться от возможности придать вашей кухне характера. Яркие цвета могут визуально расширить пространство. Использование двух оттенков в мебели сделает кухню интереснее, а различные стили и текстуры добавят глубины.

Ммаленькая кухня в красочных оттенках / Фото Future PLC

Правило "рабочего треугольника"

Еще одним известным правилом в дизайне кухонь является "рабочий треугольник", согласно которому холодильник, плита и мойка должны быть расположены в форме треугольника для максимального удобства.

Эксперты указывают, что этот принцип работает не всегда, особенно для маленьких кухонь узкой или угловой планировки. Важно адаптировать дизайн под доступное пространство. Например, если рабочая поверхность не позволяет расположить мойку и плиту на одной стороне, не нужно этого делать – лучше выбирать решения, которые обеспечат удобство и функциональность.

Правило "рабочего треугольника! не является универсальным / Фото Future PLC

"Обязательность" верхних шкафов для хранения

В традиционных кухнях мы привыкли видеть как верхние, так и нижние шкафы для максимального хранения. Но сейчас открытые полки становятся все более популярными, и даже в маленьких кухнях они могут быть выгодным решением.

Открытые полки и многофункциональные системы хранения могут предотвратить ощущение тесноты и одновременно "держат" все необходимые вещи под рукой и на виду.

Открытые полки могут быть отличным выбором для маленьких помещений / Фото Future PLC / Katie Lee

Не устанавливайте остров

Еще одно устаревшее правило касается того, что маленькие кухни не могут иметь остров или полуостров. Однако это не всегда так. Остров может выполнять множество функций – увеличивать рабочую зону, обеспечивать дополнительное место для хранения, а также служить столом или барной зоной.

Кухонные острова могут подходить к небольшим пространствам / Фото Future PLC

Используйте только нейтральный фартук

Неуместная рекомендация для маленьких кухонь – это использование нейтральных или белых оттенков.

Белый цвет делает кухню более просторной, но иногда он создает ощущение стерильности. На самом деле темные оттенки, смелые узоры и контрастные текстуры могут добавить элегантности и глубины.

Яркий кухонный фартук или акцентное освещение могут привлечь внимание вверх, сделав кухню визуально просторнее. А использование различных материалов – таких как дерево, камень и металл – поможет создать уютную и стильную атмосферу.

Темные цвета придадут маленькой кухне "изюминки" / Фото Future PLC/Veronica Rodriguez