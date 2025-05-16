"Тваринний" принт, які обожнюють навіть прихильники мінімалістичного дизайну

Принт з коровою – це свіже переосмислення колись застарілого тренду в декорі, і навіть прихильники мінімалізму додають його до своїх осель. Поки гучні зеброві й яскраві леопардові принти виходять із моди, коров'ячий принт набирає популярності, пропонуючи більш витончену та доступну альтернативу.

Якщо ви хочете додати тваринну тематику до свого інтер'єру, не роблячи це надто нав'язливо, коров'ячий принт може стати ідеальним вибором. Цей універсальний візерунок грайливий, але не надто зухвалий, і може легко вписатися в будь-яке приміщення, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Як інтегрувати коров'ячий принт у ваш інтер'єр

Еклектичний мінімалізм – це тренд, який поєднує найкраще з двох світів, і коров'ячий принт – чудовий тому приклад. Головне – використовувати його помірковано, щоб підкреслити теплі нейтральні відтінки та приглушені кольори.

Ви можете додати до інтер'єру крісла чи пуфи з оббивкою під корову як акцентні меблі, які одночасно виступають стильним акцентом, або використати абажур із принтом, що створює цікаву гру світла в кімнаті.

У разі сумнівів зверніть увагу на класичні килими з коров'ячим принтом, які додадуть фактурності дерев'яній підлозі або оживлять нудне покриття.

Декоративні подушки з таким принтом – ще один спосіб надати глибини інтер’єру, не перевантажуючи його.

Досвід попередніх років показує, що коров'ячий принт ідеально поєднується з теплими нейтральними кольорами, м'якими шкіряними акцентами та натуральним деревом і волокнами. Почніть з малого — з непомітних, але веселих елементів — це найкращий спосіб урізноманітнити меблі у стилі мінімалізму. Від оригінальної оббивки до простих пледів — коров’ячий принт здатен додати чарівної грайливості, навіть якщо для вас це перше знайомство з трендом.