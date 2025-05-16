Если вы хотите добавить животную тематику в свой интерьер, не делая это слишком навязчиво, Коровий принт может стать идеальным выбором. Этот универсальный узор игривый, но не слишком вызывающий, и может легко вписаться в любое помещение, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Как интегрировать коровячий принт в ваш интерьер

Эклектический минимализм – это тренд, который сочетает лучшее из двух миров, и коровячий принт – замечательный тому пример. Главное – использовать его умеренно, чтобы подчеркнуть теплые нейтральные оттенки и приглушенные цвета.

Вы можете добавить в интерьер кресла или пуфы с обивкой под корову как акцентную мебель, которая одновременно выступает стильным акцентом, или использовать абажур с принтом, что создает интересную игру света в комнате.

В случае сомнений обратите внимание на классические ковры с коровьим принтом, которые придадут фактурности деревянному полу или оживят скучное покрытие.

Декоративные подушки с таким принтом – еще один способ придать глубины интерьеру, не перегружая его.

Опыт предыдущих лет показывает, что коровячий принт идеально сочетается с теплыми нейтральными цветами, мягкими кожаными акцентами и натуральным деревом и волокнами. Начните с малого - с незаметных, но веселых элементов - это лучший способ разнообразить мебель в стиле минимализма. От оригинальной обивки до простых пледов - коровячий принт способен добавить волшебной игривости, даже если для вас это первое знакомство с трендом.