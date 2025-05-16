Якщо ви хочете додати тваринну тематику до свого інтер'єру, не роблячи це надто нав'язливо, коров'ячий принт може стати ідеальним вибором. Цей універсальний візерунок грайливий, але не надто зухвалий, і може легко вписатися в будь-яке приміщення, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Як інтегрувати коров'ячий принт у ваш інтер'єр

Еклектичний мінімалізм – це тренд, який поєднує найкраще з двох світів, і коров'ячий принт – чудовий тому приклад. Головне – використовувати його помірковано, щоб підкреслити теплі нейтральні відтінки та приглушені кольори.

Ви можете додати до інтер'єру крісла чи пуфи з оббивкою під корову як акцентні меблі, які одночасно виступають стильним акцентом, або використати абажур із принтом, що створює цікаву гру світла в кімнаті.

У разі сумнівів зверніть увагу на класичні килими з коров'ячим принтом, які додадуть фактурності дерев'яній підлозі або оживлять нудне покриття.

Декоративні подушки з таким принтом – ще один спосіб надати глибини інтер’єру, не перевантажуючи його.

Досвід попередніх років показує, що коров'ячий принт ідеально поєднується з теплими нейтральними кольорами, м'якими шкіряними акцентами та натуральним деревом і волокнами. Почніть з малого — з непомітних, але веселих елементів — це найкращий спосіб урізноманітнити меблі у стилі мінімалізму. Від оригінальної оббивки до простих пледів — коров’ячий принт здатен додати чарівної грайливості, навіть якщо для вас це перше знайомство з трендом.