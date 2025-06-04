7 речей, які варто очистити у червні 2025 року

Червень – найкращий час року, щоб навести порядок у місцях, куди зазвичай не доходять руки під час традиційного генерального прибирання. Йдеться, зокрема, про чищення килимів, миття вікон і обробку сміттєвих баків.

Експерти з прибирання назвали 7 речей, які потребують очищення цього місяця, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Повітряні фільтри та москітні сітки

У червні, коли вікна частіше відчинені, дуже важливо, щоб система фільтрації повітря працювала на повну потужність. Забруднені фільтри накопичують алергени, такі як пилок, пліснява й пил. Забитий фільтр підвищує ризик потрапляння алергенів у дім, що може погіршити симптоми алергії чи астми та збільшити витрати на електроенергію. Дослідження в журналі Journal of Indoor Environment показує, що заміна повітряних фільтрів може знизити симптоми алергії до 40%.

Очищення москітних сіток покращує вентиляцію та прибирає пилок, що накопичився за зиму.

Для миття вікон найкрще використовувати мікрофіброву ганчірку або склоочисник з розчином без розводів – наприклад, суміш дистильованої води та білого оцту або мильну воду.

Для верхніх поверхів рекомендується викликати професіоналів або скористатись магнітним склоочисником. Не забудьте і про напрямні вікон – тут допоможе щілинна щітка.

Шафи та сезонне зберігання

Чистка шаф дозволяє покращити вентиляцію, запобігає утворенню плісняви вологим літом і звільняє місце для літніх речей.

Досить обробити поверхні універсальним спреєм та мікрофіброю. Для кутів і щілин можна скористатися ручним пилососом.

Килими

Якщо ви не чистили килими протягом року – зробіть це зараз. Особливо, якщо в домі є тварини. Краще замовити клінінг. Якщо прибирати самостійно, то слід використовувати миючий пристрій, який витягує бруд з глибини, а не лише поверхнево. Можна скористатися народними методами, наприклад чищення килиму харчовою содою.

Патіо та вуличні меблі

Мийте та герметизуйте зовнішні поверхні – патіо, тераси, доріжки. Це захистить матеріали від спеки й зношування. Не забудьте і про вуличні меблі – очистка від плісняви та пилу поверне їм свіжий вигляд.

Сміттєві баки

Влітку сміттєві баки швидко стають джерелом неприємного запаху та бактерій. Регулярне миття з дезінфектором – це необхідність.

Використовуйте універсальні дезінфектанти, щоб не просто маскувати запах, а знищувати бактерії.

Плінтуси й кути

Глибоке прибирання плінтусів освіжає простір і зменшує кількість алергенів у повітрі. Використовуйте спеціальну швабру або просто вологу ганчірку.

Очищення плінтусів зменшить кількість алергенів і оновить простір / Фото Future

Матраци

Матраци накопичують піт, лупу, бруд – особливо влітку. Більшість людей їх ніколи не чистять, хоча саме вони є джерелом алергії.

Рекомендується чистити матрац 3 – 4 рази на рік.