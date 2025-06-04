Експерти з прибирання назвали 7 речей, які потребують очищення цього місяця, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.
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Повітряні фільтри та москітні сітки
У червні, коли вікна частіше відчинені, дуже важливо, щоб система фільтрації повітря працювала на повну потужність. Забруднені фільтри накопичують алергени, такі як пилок, пліснява й пил. Забитий фільтр підвищує ризик потрапляння алергенів у дім, що може погіршити симптоми алергії чи астми та збільшити витрати на електроенергію. Дослідження в журналі Journal of Indoor Environment показує, що заміна повітряних фільтрів може знизити симптоми алергії до 40%.
Очищення москітних сіток покращує вентиляцію та прибирає пилок, що накопичився за зиму.
Для миття вікон найкрще використовувати мікрофіброву ганчірку або склоочисник з розчином без розводів – наприклад, суміш дистильованої води та білого оцту або мильну воду.
Для верхніх поверхів рекомендується викликати професіоналів або скористатись магнітним склоочисником. Не забудьте і про напрямні вікон – тут допоможе щілинна щітка.
Шафи та сезонне зберігання
Чистка шаф дозволяє покращити вентиляцію, запобігає утворенню плісняви вологим літом і звільняє місце для літніх речей.
Досить обробити поверхні універсальним спреєм та мікрофіброю. Для кутів і щілин можна скористатися ручним пилососом.
Килими
Якщо ви не чистили килими протягом року – зробіть це зараз. Особливо, якщо в домі є тварини. Краще замовити клінінг. Якщо прибирати самостійно, то слід використовувати миючий пристрій, який витягує бруд з глибини, а не лише поверхнево. Можна скористатися народними методами, наприклад чищення килиму харчовою содою.
Патіо та вуличні меблі
Мийте та герметизуйте зовнішні поверхні – патіо, тераси, доріжки. Це захистить матеріали від спеки й зношування. Не забудьте і про вуличні меблі – очистка від плісняви та пилу поверне їм свіжий вигляд.
Сміттєві баки
Влітку сміттєві баки швидко стають джерелом неприємного запаху та бактерій. Регулярне миття з дезінфектором – це необхідність.
Використовуйте універсальні дезінфектанти, щоб не просто маскувати запах, а знищувати бактерії.
Плінтуси й кути
Глибоке прибирання плінтусів освіжає простір і зменшує кількість алергенів у повітрі. Використовуйте спеціальну швабру або просто вологу ганчірку.
Очищення плінтусів зменшить кількість алергенів і оновить простір / Фото Future
Матраци
Матраци накопичують піт, лупу, бруд – особливо влітку. Більшість людей їх ніколи не чистять, хоча саме вони є джерелом алергії.
Рекомендується чистити матрац 3 – 4 рази на рік.