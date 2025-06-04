Эксперты по уборке назвали 7 вещей, которые нуждаются в очистке в этом месяце, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Воздушные фильтры и москитные сетки

В июне, когда окна чаще открыты, очень важно, чтобы система фильтрации воздуха работала на полную мощность. Загрязненные фильтры накапливают аллергены, такие как пыльца, плесень и пыль. Забитый фильтр повышает риск попадания аллергенов в дом, что может ухудшить симптомы аллергии или астмы и увеличить расходы на электроэнергию. Исследование в журнале Journal of Indoor Environment показывает, что замена воздушных фильтров может снизить симптомы аллергии до 40%.

Очистка москитных сеток улучшает вентиляцию и убирает пыльцу, накопившуюся за зиму.

Для мытья окон лучше всего использовать микрофибровую тряпку или стеклоочиститель с раствором без разводов – например, смесь дистиллированной воды и белого уксуса или мыльную воду.

Для верхних этажей рекомендуется вызвать профессионалов или воспользоваться магнитным стеклоочистителем. Не забудьте и о направляющих окон – здесь поможет щелевая щетка.

Шкафы и сезонное хранение

Чистка шкафов позволяет улучшить вентиляцию, предотвращает образование плесени влажным летом и освобождает место для летних вещей.

Достаточно обработать поверхности универсальным спреем и микрофиброй. Для углов и щелей можно воспользоваться ручным пылесосом.

Ковры

Если вы не чистили ковры в течение года – сделайте это сейчас. Особенно, если в доме есть животные. Лучше заказать клининг. Если убирать самостоятельно, то следует использовать моющее устройство, которое вытягивает грязь из глубины, а не только поверхностно. Можно воспользоваться народными методами, например чистка ковра пищевой содой.

Патио и уличная мебель

Мойте и герметизируйте внешние поверхности – патио, террасы, дорожки. Это защитит материалы от жары и износа. Не забудьте и об уличной мебели – очистка от плесени и пыли вернет им свежий вид.

Мусорные баки

Летом мусорные баки быстро становятся источником неприятного запаха и бактерий. Регулярное мытье с дезинфектором – это необходимость.

Используйте универсальные дезинфектанты, чтобы не просто маскировать запах, а уничтожать бактерии.

Плинтусы и углы

Глубокая уборка плинтусов освежает пространство и уменьшает количество аллергенов в воздухе. Используйте специальную швабру или просто влажную тряпку.

Очистка плинтусов уменьшит количество аллергенов и обновит пространство / Фото Future

Матрасы

Матрасы накапливают пот, перхоть, грязь – особенно летом. Большинство людей их никогда не чистят, хотя именно они являются источником аллергии.

Рекомендуется чистить матрас 3 – 4 раза в год.