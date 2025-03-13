Книжкові полиці у будинку Різ Візерспун вразили дизайнерів: чим вони особливі

Книжкові полиці — це не лише місце для зберігання літератури, а й важливий елемент інтер'єру, що відображає характер власника, його інтереси та стиль життя. Здебільшого вони або дерев'яні, або нейтральному кольору. Однак американська акторка Різ Візерспун вирішила порушити це негласне правило.

Домашня бібліотека Різ Візерспун

Дизайнери інтер'єру похвалили акторку за те, як вона стилізувала свою маленьку бібліотеку. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Різ Візерспун вирішила скористатися трендом акцентної стіни для своєї бібліотеки. Вона обрала темно-синю фарбу для стіни позаду білих полиць. Таке дизайнерське рішення додало бібліотеці глибини і стилю.

Експерти похвалили не лише рішення додати кольору, а й вибір трендового та завжди актуального відтінку. Окрім естетичної привабливості, темно-синій має ще одну перевагу – він вважається ідеальним для домашнього офісу з погляду психології.

Яскравий відтінок синього чудово підходить для домашніх офісів, адже може підвищити концентрацію людини,

– пояснила дизайнерка Шарлотта Форд.

Білі полиці у поєднанні з синьою стіною зробили чудовий контраст, який привертає увагу до наповнення бібліотеки.

Різ Візерспун на фоні своїх книжкових полиць: відео

До речі, за словами дизайнерів, темно-синій можна поєднати не тільки з білим. Він матиме гармонійний вигляд і разом з рожевим, коричневим, масляним та персиковим.