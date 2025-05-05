Внутри недвижимости Дженнифер Энистон – от квартиры в Нью-Йорке до поместья в Бель-Эйр

На протяжении последних двух десятилетий актриса Дженнифер Энистон покупала, продавала и арендовала ряд знаковых объектов недвижимости - от дома в Беверли-Хиллз, которым она владела с Брэдом Питтом, до фермерского дома в Монтесито, купленного у самой Опры Уинфри.

Актриса "Друзей" больше всего ассоциируется с квартирой ее героини на Манхэттене, но в реальной жизни ее коллекция домов еще более знаковая, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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"Драгоценная жемчужина", Лос-Анджелес

Во время взлета популярности сериала "Друзья", Дженнифер арендовала дом под названием Crown Jewel (Драгоценная жемчужина), который расположен над Лорел-Каньоном в Лос-Анджелесе.

Как выглядит "Драгоценная жемчужина": смотрите видео

Комплекс из четырех зданий, построен в 1936 году, олицетворяет калифорнийскую непринужденную эстетику - от мягкой нейтральной цветовой палитры до уникального бассейна и зоны для вечеринок на открытом воздухе. В этом доме жили и другие звезды, в частности оператор Нестор Альмендрос и актер Бич Дикерсон.

Внутри поместья: смотрите фото

Усадьба в нормандском стиле, Беверли-Хиллз

После женитьбы с Брэдом Питтом Дженнифер вместе с мужем приобрела поместье за 12,5 миллиона долларов, спроектированное архитектором Эдвином Уоллесом Неффом.

Французский стиль дома 1930-х годов стал полотном для дизайнерских экспериментов пары. Они три года перестраивали дом: добавили теннисный корт, бар в стиле паба (с аутентичным полом из французского шато), кинозал и гостевой дом. После развода в 2005 году дом продали за 28 миллионов долларов.

Где жила Энистон с Питтом: смотрите видео

Дом у пляжа, Малибу

Дженнифер некоторое время арендовала уютное бунгало на берегу океана в Малибу - как проявление ее любви к калифорнийскому побережью. В комментарии журналистам она вспоминала, что сначала дом казался ей "темным и угнетающим", но "быстрый ремонт" превратил его в уютное убежище.

Фото Alamy Stock Photo

Пентхаус в Вест-Виллидж, Нью-Йорк

Портфолио недвижимости Энистон почти полностью сосредоточено на Западном побережье, за исключением двух кондоминиумов в Вест-Виллидж (на 17-м и 18-м этажах), которые она приобрела в 2011 году за 7 миллионов долларов.

Актриса планировала объединить квартиры в просторное помещение площадью 186 квадратных метров, но продала их уже через год - якобы из-за опасений относительно приватности, связанной с папарацци. В 2022 году квартиру приобрел Энди Коэн, который до сих пор там живет.

Какой внутри пентхаус: смотрите фото

Поместье в Бель-Эйр

Поместье Дженнифер в Бель-Эйр, создано легендарным архитектором А. Куинси Джонсом, имеет элегантный деревянный фасад и выразительную модернистскую эстетику.

Интерьеры, оформленные дизайнером Стивеном Шедли, вместе с японским садом впечатляют не меньше. Внутри пространство декорировано в стиле середины ХХ века, с гармоничным сочетанием интерьера и экстерьера.

Ванная комната в саду является примером этого подхода. Ее внешнее пространство является продолжением дома, а ванная – идеальное место, из которого можно любоваться окружающим пейзажем и размышлять над его смыслом, именно так, как это задумал ландшафтный дизайнер Марчелло Виллано.

Дом в тосканском стиле, Монтесито

Хотя Дженнифер сохранила свою резиденцию в Бель-Эйр, недавно она приобрела фермерский дом в Монтесито - непосредственно у Опры Уинфри. Таким образом она присоединилась к элитному сообществу звезд, которые живут в этом эксклюзивном городке. Соседями актрисы стали Ариана Гранде, Гвинет Пэлтроу и Меган Маркл.

О доме известно немного, но он расположен недалеко от океана, с видом на горы, террасами и озелененными садами.