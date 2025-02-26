Этого точно никто не ожидал: какой винтажный элемент интерьера вернулся в моду

Гобелены – это точно не та вещь, которая в первую очередь ассоциируется со стильным и актуальным интерьером. Однако современные тренды неожиданно пришли к полному возвращению гобеленов в интерьер. Дизайнеры очень радуются этому.

Как использовать гобелены в современном интерьере

Еще недавно гобелены считались старомодными, однако сегодня всё изменилось. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Homes and Gardens.

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Гобелен – это стеновой безворсовый ковер, сотканный вручную. На нем изображают сюжетную или орнаментную композицию. Раньше гобеленами украшали замки и исторические постройки.

Возвращение гобеленов в моду может быть связано с тем, что в 2025 году популярной стала эстетика замков. Например, раньше мы писали о возрождении моды на балдахин над кроватью. Pinterest прогнозирует, что поколение Z и миллениалы будут черпать вдохновение для домашнего декора из старинных замков, а детали будут вдохновлены готикой.

Дизайнеры интерьера дали несколько советов о том, как правильно использовать гобелены в интерьере, чтобы они имели современный, а не старомодный вид. Кайли Блэк считает, что самое важное это использовать одинаковые цвета. Нити на гобелене должны сочетаться с цветом в интерьере комнаты. Так можно создать гармоничное и стильное пространство.



Гобелен в современном интерьере / Фото Sims Hilditch

Гобелен станет отличным решением для комнаты с высоким потолком. Он сможет заполнить пустую стену и придать интересный акцент.

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Гобелены придают простору богатое ощущение текстуры, истории и тепла. Чтобы получить наибольший эффект, мне нравится идея повесить гобелен возле основного предмета мебели, чтобы создать фокус,

– сказала дизайнер интерьера Бекки Ши.

Кстати, если гобелен на стене – слишком для вас, то дизайнеры предлагают еще одно современное решение. Подушки или одеяла из гобеленов могут дополнить интерьер и создать винтажный вид.



Подушка с гобеленом / Фото Julie Soefer

Гобелены можно использовать даже в минималистическом интерьере, но для этого следует выбрать современный принт.



Минималистичный гобелен / Фото Michelle Kujawski

Дизайнеры радуются тому, что гобелены вернулись в моду. Они обожают этот элемент декора, поскольку он способен наполнить пространство историей и уютом. Такой интерьер точно станет уникальным.