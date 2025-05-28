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Дизайн 24 Пространство и стиль Вы об этом не догадывались: 4 вещи, которые мгновенно делают дом устаревшим
28 мая, 10:25
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Вы об этом не догадывались: 4 вещи, которые мгновенно делают дом устаревшим

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • Дизайнер Некея МакСвейн указала на четыре вещи, которые могут состарить дом: типичные планировки, неизменное расположение мебели, низкокачественная мебель и недостаток личных деталей.
  • МакСвейн рекомендует адаптировать планировку под личные потребности, перемещать мебель, инвестировать в качественные изделия и добавлять индивидуальные элементы, чтобы дом имел живой и актуальный вид.

В погоне за трендами мы часто забываем, что настоящая современность - это не изысканный ремонт, а умение жить в пространстве, которое отражает нас. Дизайнер Некея МакСвейн убеждена: дом выглядит устаревшим не из-за старой мебели, а из-за нехватки изменений и личного подхода.

Эксперт назвала четыре неочевидные вещи, которые могут состарить дом, передает 24 Канал со ссылкой на Better Homes and gardens.

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Стремление к вечной актуальности в новом доме может лишить вас сна. Вместо того, чтобы гнаться за трендами, меняйте планировку осмысленно, добавляя уникальные элементы.

Застройщики создают проекты на основе текущих трендов и из соображений эффективного строительства – не обязательно исходя из интересов или ценностей будущих жителей. Если вы заранее подумаете о собственных потребностях и адаптируете планировку под себя, ваш дом будет иметь более живой и персонализированный вид.

Дом должен отражать ваши потребности, а они с годами меняются. Мебель, которая годами стоит на одном месте, кажется скучной не только для гостей - скорее всего, она уже не соответствует и вашему образу жизни.

"Возможно, сейчас у вас период, когда вам нужно больше солнца - тогда передвиньте диван ближе к окну. Или, например, после развода вторая тумбочка из вашей спальни может стать кофейным столиком в гостиной", – объясняет МакСвейн.

Если вы будете воспринимать дом как гибкое, адаптивное пространство, он никогда не будет иметь устаревший вид. "Именно эволюция пространства создает вечную актуальность", – говорит дизайнер.

Неизменное расположение мебели старит пространство / Фото Pexels

Создать вневременной интерьер с вещами, которые быстро ломаются, очень сложно. Производители дешевой мебели не заинтересованы в создании долговечных и универсальных изделий.

Да, качественные вещи обычно стоят дороже. Но, если у вас хватит терпения искать их на вторичном рынке, можно найти хорошо сделанную мебель по доступным ценам.

Ничего не выглядит более скучнее, чем дом без индивидуальности. Если все вокруг – новое, купленное в магазине и изготовленное на конвейере, дом будет напоминать иллюстрацию из каталога. Добавьте "знаки жизни": кошачий домик, детские рисунки, вещи из вашей культуры – все это сделает пространство динамичным.

МакСвейн, которая использует африканские мотивы в своих проектах, убеждена: культурные элементы – ключ к свежести интерьера.