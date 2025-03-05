Многие делают неправильно: как часто на самом деле следует стирать постельное белье

Всегда приятно лечь в постель, застеленную чистым постельным бельем. Если оно не стиралось в течение длительного времени, это может снизить общий комфорт и сделать атмосферу сна не такой расслабляющей.

Эксперты объяснили, как часто нужно стирать простыни, а также советы по уходу за ними. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Как часто нужно стирать постельное белье

Специалисты отмечают, что лучше всего стирать простыни раз в неделю.

Простыни могут переносить что угодно: от пылевых клещей до бактерий и грибков. Еженедельная стирка гарантирует, что вы избавитесь от любых бактерий и т.д., и это создает чистую среду для сна,

– говорит один из экспертов.

Стирать простыни просто, но есть некоторые вещи, о которых следует помнить. Для обычной стирки используйте цикл с холодной или теплой водой и натуральным моющим средством. Однако, если вы имеете дело с пятнами или если вы болели, выберите самый горячий цикл.

Несмотря на то, что удобно загрузить в стиральную машину все и постирать, но лучше стирать простыни отдельно от других вещей, особенно полотенец. Специалисты указывают, что ворсинки с полотенец попадут на простыни, "а с этим не стоит иметь дело". Кроме того, такие вещи, как носки и рубашки, могут застрять в простынях и либо потеряться, или не почиститься должным образом, когда вы будете стирать их вместе.

Еще одна причина стирать одежду и простыни отдельно – это избежать зацепок. Простыни могут случайно зацепиться за молнии на одежде и порваться.



Простыни стоит стирать раз в неделю / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

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Также специалисты рассказали, как часто стирать остальное постельное белье.

Наволочки: стирайте наволочки еженедельно вместе с простынями.

Пододеяльник: если вы не используете верхнюю простыню, стирайте пододеяльник раз в неделю. Если вы используете верхнюю простынь, стирайте пододеяльник каждые две-три недели.

Наматрасники: стирайте наматрасник каждые две недели.

Декоративные подушки: стирайте декоративные подушки сезонно.