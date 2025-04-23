Как покрасить шкаф из МДФ, чтобы поверхность была гладкой и однородной

Красить МДФ сложнее, чем обычное дерево. Его поверхность может быть гладкой, но края – шероховатые и пористые, что затрудняет получение равномерного покрытия.

Главная проблема при покраске МДФ - это разная впитывающая способность краев и основной поверхности. Чтобы добиться однородного вида, нужно зашлифовать и загерметизировать поверхности, а также заполнить шпаклевкой края, передает 24 Канал со ссылкой на Better gardens and homes.

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Как подготовиться к покраске

Используйте прозрачный герметик для шлифовки (на масляной основе, не водной – чтобы избежать набухания). Выбирайте акриловую полимерную шпаклевку – она лучше подходит для заполнения пор на краях.

При работе с красками, морилками или герметиками всегда обеспечивайте вентиляцию – откройте окна, двери, используйте вентиляторы. Также наденьте защитную маску, очки, перчатки, одежду с длинными рукавами, брюки и закрытую обувь.

Безопаснее всего красить на открытом воздухе. Если проект можно вынести на улицу и позволяет погода – это лучший вариант. Не забудьте застелить рабочую поверхность тканью или полиэтиленом.

Самое важное в покраске МДФ – это подготовка. После нее вы можете нанести краску кистью, валиком или краскопультом. После нанесения дайте краске высохнуть 24–48 часов.

Необходимые материалы:

Ткань/пленка для защиты поверхности

Наждачная бумага (зерно 220 и 320)

Кисть, валик, лоток для краски лоток для краски

Шпатель

Герметик для шлифовки

Акриловая шпаклевка для дерева

Тряпка или салфетка

Грунтовка на масляной основе

Краска

Как покрасить шкаф из МДФ

Шаг 1: Зашлифуйте грубые участки

Застелите рабочую поверхность. Обработайте МДФ наждачкой зерном 220, чтобы убрать неровности и восковые остатки. Задача – сделать поверхность ровной, не повреждая сам материал.

Шаг 2: Нанесите герметик и шпаклевку

Кистью или валиком нанесите герметик на поверхность. Края обработайте шпаклевкой – пальцами или шпателем. Если используете пальцы, после высыхания может потребоваться дополнительная шлифовка.

Шаг 3: Зашлифуйте обработанные участки

Герметик сохнет около часа. После этого обработайте поверхность наждачкой зерном 320. Для второго слоя используйте сначала 220, затем 320. Шпаклевка сохнет 2 часа. Если нужно – нанесите второй слой, оставьте на 3–4 часа, после чего зашлифуйте до гладкости.

Отшлифуйте обработанные участки мебели / Фото Sanja Kostic

Шаг 4: Очистите МДФ

Пылесосом или салфеткой уберите пыль. Затем протрите влажной тканью, чтобы остатки не мешали окрашиванию.

Шаг 5: Нанесите грунтовку

Грунтуйте всю поверхность, включая края. Лучше использовать масляную грунтовку - она обеспечивает равномерный вид. Дайте полностью высохнуть согласно инструкции производителя.

Шаг 6: Покрасьте и дайте высохнуть

Красьте кистью, валиком или краскопультом. Оставьте первый слой сохнуть минимум на час. Если есть пятна или неровности – нанесите второй слой. По желанию можно покрыть лаком для дополнительной защиты.