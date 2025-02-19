Как даже в маленькой квартире создать специальное пространство для хобби

Иметь отдельный уголок в доме, в котором можно заниматься любимым делом, это настоящее удовольствие. Многие люди воздерживаются от того, чтобы заниматься хобби дома, потому что считают, что у них для этого не хватает места. Но на самом деле это не так и свободное пространство всегда можно найти.

Некоторые думают, что для хобби нужна целая отдельная комната. Однако организаторы пространства с этим не согласились. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на The Spruce.

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Как создать пространство для хобби

Если у вас маленькая квартира, то не стоит расстраиваться. Для любимого занятия можно выделить уголок кухонного стола, зону в гараже, уголок в домашнем офисе или даже ваше любимое кресло. Также можно выделить отдельное пространство в комнате, которую вы редко используете, например, в гостиной или гостевой спальне. Когда возникнет необходимость использовать эти комнаты по назначению, то сделайте быструю уборку.

Независимо от того, любите ли вы вязать крючком, рисовать или вышивать бисером, все эти вещи нужно где-то хранить. Профессиональный организатор Хезер Аелло советует инвестировать в многофункциональную мебель, которая очень полезна в маленьком пространстве. Например, стол с выдвижными ящиками можно использовать для хранения предметов вашего хобби. Если не хватает места для стола, тогда приобретите раскладной.

Также можно использовать вертикальное пространство – например полочки и стеллажи над дверью или подвесные органайзеры.

Этот подход не только экономит пространство, но и делает ваши инструменты и материалы видимыми и легкодоступными,

– сказала организатор пространства.

Или же можно позаботиться о портативном месте для хранения набора для хобби – декоративная корзина, сумку, коробку или тележку на колесах.



Тележка для хранения предметов для хобби / Фото theorganizedyou

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Помните, что ключ к успешному пространству для хобби – это не только организация, но и обеспечение того, чтобы территория была привлекательной и вдохновляла вас полностью наслаждаться своим хобби,

– отметила Хезер Аелло.

Важность соблюдения порядка

Пространство для хобби очень быстро может превратиться в настоящий хаос и беспорядок. Именно поэтому очень важно вовремя выбрасывать то, что сломалось, испортилось или просто больше не соответствует вашему стилю. Кроме того, периодически просматриваете все предметы и выбрасывайте те, которыми вы не пользуетесь. Так вы избежите накопления беспорядка.