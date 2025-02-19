Дехто думає, що для хобі потрібна ціла окрема кімната. Однак організатори простору з цим не погодилися. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на The Spruce.

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Як створити простір для хобі

Якщо у вас маленька квартира, то не варто розчаровуватися. Для улюбленого заняття можна виділити куточок кухонного столу, зону в гаражі, куточок в домашньому офісі або навіть ваше улюблене крісло. Також можна виділити окремий простір у кімнаті, яку ви рідко використовуєте, наприклад, у вітальні чи гостьовій спальні. Коли виникне потреба використати ці кімнати за призначенням, то зробіть швидке прибирання.

Незалежно від того, чи ви любите в'язати гачком, малювати чи вишивати бісером, усі ці речі потрібно десь зберігати. Професійна організаторка Хезер Аєлло радить інвестувати у багатофункціональні меблі, які дуже помічні у маленькому просторі. Наприклад, стіл з висувними ящиками можна використовувати для зберігання предметів вашого хобі. Якщо не вистачає місця для столу, тоді придбайте розкладний.

Також можна використовувати вертикальний простір – як-от полички та стелажі над дверима або підвісні органайзери.

Цей підхід не тільки економить простір, але й робить ваші інструменти та матеріали видимими та легкодоступними,

– сказала організаторка простору.

Або ж можна подбати про портативне місце для зберігання набору для хобі – декоративний кошик, сумку, коробку чи візок на колесах.



Візок для зберігання предметів для хобі / Фото theorganizedyou

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Пам'ятайте, що ключ до успішного простору для хобі – це не лише організація, але й забезпечення того, щоб територія була привабливою та надихала вас повністю насолоджуватися своїм хобі,

– наголосила Хезер Аєлло.

Важливість дотримання порядку

Простір для хобі дуже швидко може перетворитися у справжній хаос та безлад. Саме тому дуже важливо вчасно викидати те, що зламалося, зіпсувалося або просто більше не відповідає вашому стилю. Крім того, періодично переглядаєте всі предмети і викидайте ті, якими ви не користуєтеся. Так ви уникнете накопичення безладу.