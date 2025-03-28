Издание Better homes and gardens предположило, какие жанры литературы соответствуют различным стилям интерьера, передает 24 Канал.

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О чем могут рассказать ваши любимые книги

Романтика: тепло, уютно и приветливо уютно и приветливо

Розовые оттенки, волнистые края и цветочные узоры – это синонимы романтических книг. Если ваш любимый жанр - классическая романтика, то вероятно, вы хотите, чтобы ваш дом был теплым и гостеприимным пространством для проведения времени с близкими или для вечера наедине с собой.

С большим количеством естественного света, мягкими краями, винтажными предметами ваш интерьер будет напоминать декорации из любимой романтической комедии.

Интерьер для любителей историй о любви / Фото Carson Downing

Мистика: темные оттенки и искусно подобранный декор

Если мистика - ваш любимый жанр, ваш дом, вероятно, имеет темные стены, винтажные цветочные узоры и зеленые акценты. Хотя ничего не является идеально одинаковым, все цвета, узоры и текстуры сливаются вместе в интерьере вашего дома в уникальное целое.

Мистический интерьер дизайна / Фото Annie Schlechter

Историческая фантастика: оригинальные элементы

Если вам нравится читать историческую фантастику, то вероятно, вы демонстрируете историю вашего дома. От сохранения оригинальных деревянных полов до кирпичных каминов, вы, вероятно, подчеркиваете архитектурные детали, уникальные для времени, когда был построен ваш дом.

Интерьер, который нравится фанатам исторической фантастики / Фото Brie Williams

Классика: современный традиционный стиль

Если ваш любимый жанр – это классика такая, как "Маленькие женщины", "Великий Гэтсби" или "Убить пересмешника", тогда ваш стиль декора держится на традиции с несколькими современными штрихами. С помощью черного и белого цветов, зелени и натурального дерева этот стиль воспроизводит минимализм.

Пространство идеальное для классиков / Фото Matt Dutile

Триллеры: рустикальный стиль кабины

Удаленная кабина в лесу – идеальный фон для некоторых самых известных триллеров. Если вы любите книги, которые держат вас на грани или не дают заснуть ночью, вам, вероятно, нравится атмосфера рустикальной кабины. Кабины не только являются прекрасными местами для триллеров, но и обеспечивают много уютных мест, где можно почитать у костра.

Этот интерьер понравится любителям триллеров / Фото Kimberly Gavin

Молодежная литература: игривое и цветное пространство

Сочетание сложных тем с игривыми цветами и узорами подходит вам, если ваш любимый жанр – молодежная литература. Вероятно, вы оформили формальную столовую пастельными цветами или акцентную стену смелыми цветочными обоями.

Интерьер, который понравится читателям молодежной литературы / Фото Donna Dotan

Книги для пляжа: коттедж в стиле побережья

Если ваша любимая литература – это книги для пляжа, то, вероятно, ваш стиль интерьера будет прямо как в фильмах Нэнси Майерс. Ваш дом построен вокруг оттенков синего и кремового, винтажных узоров и тканей.

Интерьер любителей пляжной литературы / Фото James Nathan Schroder

Фэнтези: антикварные предметы и эксцентричные пространства

Одна из вещей, которую любят читатели фэнтези, это то, что они попадают в новый магический мир. Как в ваших любимых книгах, так и в вашем доме, важно уделять внимание деталям, создавая уникальное место для отдыха. Интеграция антикварных находок, зелени и использование эксцентричных особенностей дома, таких как ниши, сделает его уникальным.

Пространство для любителей фэнтези / Фото Nathan Schroder

Детские книги: цветной максимализм

Если ваш любимый жанр – это детские книги, тогда дом является постоянно меняющимся пространством для выражения вашего творчества. Ваш стиль интерьера – это игривый максимализм, который включает в себя много цвета, узоров и фигурок .

Интерьер для поклонников детской литературы / Фото Sian Richards

Нехудожественная литература: функциональный декор

Нехудожественная литература является, пожалуй, самым распространенным жанром, который включает мемуары, религиозные тексты, исторические, политические и книги по саморазвитию. Если вам нравится читать нехудожественную литературу, вам нужно пространство, что такое же универсальное, как и этот жанр. Речь идет о функциональных пространствах, которые выполняют несколько ролей, такие как библиотека, что может быть одновременно офисом.

Функциональное пространство для любителей нехудожественной литературы / Фото Noah Webb