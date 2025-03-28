Видання Better homes and gardens припустило, які жанри літератури відповідають різним стилям інтер'єру, передає 24 Канал.

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Про що можуть розповісти ваші улюблені книжки

Романтика: тепло, затишно та привітно

Рожеві відтінки, хвилясті краї та квіткові візерунки – це синоніми романтичних книг. Якщо ваш улюблений жанр — класична романтика, то ймовірно, ви хочете, аби ваш дім був теплим та гостинним простором для проведення часу з близькими чи для вечора наодинці із собою.

З великою кількістю природного світла, м'якими краями, вінтажними предметами ваш інтер'єр буде нагадувати декорації з улюбленої романтичної комедії.

Інтер'єр для любителів історій про кохання / Фото Carson Downing

Містика: темні відтінки та майстерно підібраний декор

Якщо містика — ваш улюблений жанр, ваш дім, ймовірно, має темні стіни, вінтажні квіткові візерунки та зелені акценти. Хоча нічого не є ідеально однаковим, усі кольори, візерунки та текстури зливаються разом в інтер'єрі вашого будинку в унікальне ціле.

Містичний інтер'єр дизайну / Фото Annie Schlechter

Історична фантастика: оригінальні елементи

Якщо вам подобається читати історичну фантастику, то ймовірно, ви демонструєте історію вашого дому. Від збереження оригінальних дерев'яних підлог до цегляних камінів, ви, ймовірно, підкреслюєте архітектурні деталі, унікальні для часу, коли був побудований ваш дім.

Інтер'єр, який до вподоби фанатам історичної фантастики / Фото Brie Williams

Класика: сучасний традиційний стиль

Якщо ваш улюблений жанр – це класика така, як "Маленькі жінки", "Великий Гетсбі" чи "Убити пересмішника", тоді ваш стиль декору тримається на традиції з кількома сучасними штрихами. За допомогою чорного та білого кольорів, зелені та натурального дерева цей стиль відтворює мінімалізм.

Простір ідеальний для класиків / Фото Matt Dutile

Трилери: рустикальний стиль кабіни

Віддалена кабіна в лісі – ідеальний фон для деяких найвідоміших трилерів. Якщо ви любите книги, які тримають вас на межі або не дають заснути вночі, вам, ймовірно, подобається атмосфера рустикальної кабіни. Кабіни не лише є чудовими місцями для трилерів, але й забезпечують багато затишних місць, де можна почитати біля вогнища.

Цей інтер'єр сподобається любителям трилерів / Фото Kimberly Gavin

Молодіжна література: грайливий та кольоровий простір

Поєднання складних тем із грайливими кольорами та візерунками підходить вам, якщо ваш улюблений жанр – молодіжна література. Ймовірно, ви оформили формальну їдальню пастельними кольорами або акцентну стіну сміливими квітковими шпалерами.

Інтер'єр, який сподобається читачам молодіжної літератури / Фото Donna Dotan

Книжки для пляжу: котедж в стилі узбережжя

Якщо ваша улюблена література – це книжки для пляжу, то, ймовірно, ваш стиль інтер'єру буде прямо як у фільмах Ненсі Майєрс. Ваш дім побудований навколо відтінків синього та кремового, вінтажних візерунків та тканин.

Інтер'єр любителів пляжної літератури / Фото James Nathan Schroder

Фентезі: антикварні предмети та ексцентричні простори

Одна з речей, яку люблять читачі фентезі, це те, що вони потрапляють у новий магічний світ. Як у ваших улюблених книгах, так і в вашому домі, важливо приділяти увагу деталям, створюючи унікальне місце для відпочинку. Інтеграція антикварних знахідок, зелені та використання ексцентричних особливостей оселі, таких як ніші, зробить її унікальною.

Простір для любителів фентезі / Фото Nathan Schroder

Дитячі книги: кольоровий максималізм

Якщо ваш улюблений жанр – це дитячі книги, тоді дім є постійно змінним простором для вираження вашої творчості. Ваш стиль інтер'єру – це грайливий максималізм, який ключає багато кольору, візерунків і фігурок.

Інтер'єр для прихильників дитячої літератури / Фото Sian Richards

Нехудожня література: функціональний декор

Нехудожня література є, мабуть, найпоширенішим жанром, який включає мемуари, релігійні тексти, історичні, політичні та книги з саморозвитку. Якщо вам подобається читати нехудожню літературу, вам потрібен простір, що такий же універсальний, як і цей жанр. Йдеться про функціональні простори, які виконують кілька ролей, такі як бібліотека, що може бути одночасно офісом.

Функціональний простір для любителів нехудожньої літератури / Фото Noah Webb