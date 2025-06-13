Эксперты по сну недавно предложили простой способ, как спастись от жары в постели. Секрет – в цвете постельного белья, передает 24 Канал со ссылкой на Ideal Home.

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Как спать прохладнее

Прежде всего, летом следует отказаться от зимнего одеяла в пользу летнего, а также заменить тяжелые материалы – такие как фланель или сатин – на более легкие, дышащие ткани.

Даже цвет постельного белья имеет значение. Светлые цвета отражают тепло, тогда как темные – поглощают его. Поэтому в летние месяцы, или постоянно, если вы предпочитаете прохладный сон, выбирайте белые или светлые простыни и пододеяльники.

Выбирайте для сна летом постельное белье светлых цветов / Фото Pexels

Это особенно актуально, если ваша кровать расположена в месте, куда днем попадает солнечный свет из окна. В таком случае темное белье поглощает больше тепла в течение дня, поэтому переход на светлую постель может существенно повлиять на комфорт ночью.

Необязательно использовать исключительно белое белье, чтобы справиться с жарой.

Светлые оттенки, как например, нежно-голубой или розовый, не только успокаивают глаза, но и удерживают меньше тепла, чем темные цвета. То же самое касается любых пастельных оттенков: мягкий желтый, бледно-розовый, персиковый, светло-серый или бежевый. Все они будут значительно прохладнее темно-оливкового, морской синий или темно-серый.