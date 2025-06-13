Експерти зі сну нещодавно запропонували простий спосіб, як врятуватися від спеки у ліжку. Секрет – у кольорі постільної білизни, передає 24 Канал із посиланням на Ideal Home.

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Як спати прохолодніше

Передусім, влітку слід відмовитися від зимової ковдри на користь літньої, а також замінити важкі матеріали – такі як фланель або сатин – на легші, дихаючі тканини.

Навіть колір постільної білизни має значення. Світлі кольори відбивають тепло, тоді як темні – поглинають його. Тож у літні місяці, або постійно, якщо ви віддаєте перевагу прохолодному сну, обирайте білі або світлі простирадла й підковдри.

Обирайте для сну влітку постільну білизну світлих кольорів / Фото Pexels

Це особливо актуально, якщо ваше ліжко розташоване в місці, куди вдень потрапляє сонячне світло з вікна. У такому випадку темна білизна поглинає більше тепла протягом дня, тому перехід на світлу постіль може суттєво вплинути на комфорт уночі.

Необов'язково використовувати виключно білу білизну, щоб впоратися зі спекою.

Світлі відтінки, як наприклад, ніжно-блакитний або рожевий, не тільки заспокоюють очі, а й утримують менше тепла, ніж темні кольори. Те ж саме стосується будь-яких пастельних відтінків: м'який жовтий, блідо-рожевий, персиковий, світло-сірий або бежевий. Усі вони будуть значно прохолоднішими за темно-оливковий, морський синій або темно-сірий.