Кухня-ниша – идеальное решение для маленьких квартир: как ее сделать

Кухня-ниша – это отличный выбор для тех, кто ценит минимализм, комфорт и функциональность. Грамотный подход к ее обустройству поможет создать стильное и удобное пространство даже в небольшой квартире.

Кухня-ниша – это компактная кухня, часто встроенная в стену. Такой формат идеально подходит для малогабаритных квартир, студий, офисов или апартаментов, где важно максимально эффективно использовать каждый квадратный метр, передает 24 Канал.

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Что такое кухня-ниша

Кухня-ниша – это небольшое пространство. Впрочем, там можно разместить основные составляющие кухни: раковину, рабочую поверхность для приготовления пищи, плиту, небольшой гарнитур, холодильник. Для дополнительной экономии площади раковину и плиту можно встроить в мебель.

Кухня-ниша – это исключительно рабочая зона. Здесь только готовят еду. Столовая должна располагаться отдельно, например в гостиной.

Кухню-нишу можно оборудовать в коридоре, кладовой и собственно, на кухне. Ее площадь должна быть не менее пяти квадратных метров, а также данное помещение должно иметь доступ к естественному освещению.

Дизайн кухни-ниши может как совпадать с гостиной по стилю, так и отличаться от нее. Однако лучше всего смотрятся кухни, стены и пол которых по цвету контрастируют с оттенками, использованными для оформления основного помещения.

Примеры кухонь-ниш / Фото из открытых источников

Преимущества кухни-ниши:

Экономия пространства – такая кухня занимает минимум места, позволяя обустроить другие зоны более комфортно.

Стильный вид – современные дизайнерские решения помогают сделать кухню частью общего интерьера.

Функциональность – благодаря продуманному размещению техники и мебели кухня-ниша может быть не менее удобной, чем полноразмерная.

Легкость в уходе – небольшая площадь означает меньше времени на уборку.

Как создать кухню-нишу?

Прежде всего, стоит определите место для кухни: это может быть углубление в стене, угол комнаты или специально выделенная зона. Также стоит продумать, сколько квадратных метров можно отвести под кухню без ущерба для других зон.

Далее следует выбрать планировку:

Линейное размещение – самый распространенный вариант для узких ниш.

Угловая планировка – подходит, если есть возможность задействовать две стены.

Зонирование перегородками – можно использовать шторы, раздвижные двери, жалюзи, барную стойку, стеллаж, большой аквариум, чтобы скрыть кухню.

Кухню нужно оборудовать компактной бытовой техникой. Кроме того, лучше всего установить шкафы до потолка, чтобы максимально использовать вертикальное пространство. И выбрать откидные или выдвижные столики, чтобы сэкономить место.

Важно установить вытяжку или обеспечить естественную циркуляцию воздуха. Также следует выбрать точечное освещение или подсветку шкафов для комфортной работы.