Белая кухня Гомес уже неоднократно привлекала внимание дизайнеров. В частности, декорированием антикварными вещами. Впрочем, наибольший восторг специалистов вызвали именно два кухонных острова, один из которых покрыт белым мрамором, а второй – серым, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

Смотрите также "Глянцевый" вызов классике: чем кухня Наоми Уоттс захватила дизайнеров

Как Селена Гомес спланировала кухонное пространство

Первый белый остров кажется немного больше второго. Он предлагает достаточно места для приготовления пищи, сервировки и потребления. Здесь также есть золотой смеситель, что облегчает мытье посуды после обеда. У серого острова размещен ряд техники, мисок и растений для декора.

Как выглядит кухня Селены Гомес: смотрите фото

Привлекательность двух кухонных островов понятна. Эта тенденция подчеркивает их практичность и универсальность.

Правило "рабочего треугольника" больше не является необходимостью в дизайне кухни. Ведь острова могут эффективно сочетать зоны для приготовления пищи, мытья посуды и обеда.

Чтобы острова соответствовали основным тенденциям года, дизайнеры советуют инвестировать в "толстые" поверхности, которые набирают популярность. Намеренно толстые поверхности идеально подходят для создания выразительного впечатления на центральном острове или кухонной столешнице. Если обычная толщина для столешницы составляет 12 миллиметров, то дальше будет встречаться больше случаев использования толщины в 20 миллиметров.