Из какого дерева лучше всего выбрать кухонные шкафы: плюсы и минусы популярных вариантов

Одним из ключевых аспектов, на которые стоит обратить при выборе кухонных шкафов, является материал. Поскольку этот вид мебели делают из разной древесины, иногда сложно понять, что именно выбрать.

Эксперты по дизайну рассказали о преимуществах и недостатках основных видов древесины, из которой изготавливают шкафы для кухни, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Кленовые шкафы – прочные, привлекательные, с равномерной текстурой

Клен – универсальная древесина, которую можно использовать для многих проектов в доме.

Клен – популярный выбор для кухонных шкафов из-за его гладкой, ровной текстуры и долговечности. Это дерево можно прекрасно красить и тонировать, что делает его чрезвычайно гибким для дизайна. Благодаря равномерной текстуре и возможности менять цвет, кленовые шкафы прекрасно подходят для современного стиля.

Однако следует учесть несколько моментов:

Цена: дороже мягких пород дерева;

Ненавязчивая текстура: может показаться слишком "простым", если вы хотите выразительный рисунок дерева;

Склонность к царапинам, особенно при глянцевом покрытии.

Чтобы сохранить естественный вид клена, который со временем может желтеть, следует использовать шпаклевку, защищающую от солнечного света.

Кленовые шкафы / Фото Country Kitchens

Дуб – выразительный рисунок древесины добавляет характера кухни

Дуб – это классика: долговечный, доступный и с выразительным узором. Белый дуб имеет более светлый, современный вид, тогда как красный – теплее.

Дуб – замечательный универсальный вариант, потому что его легко тонировать под нужный оттенок. К тому же, он доступнее клена или вишни и имеет высокую износостойкость.

Минусы:

Сложный рисунок может не подойти для минималистичного дизайна;

Сложнее красится – лучше оставить натуральным или тонировать.

Выбирая дуб, следует избегать окрашивания кухни в холодный зеленый, поскольку это подчеркивает желто-оранжевые тона дуба. Лучше подойдут бежевый, серый, белый или приглушенный синий.

Дубовые шкафы / Фото NuoviArmadi / Etsy

Распиленный под прямым углом белый дуб – элегантный, премиальный вид

Этот тип дуба имеет вертикальную текстуру благодаря специальной технике распила. Это визуально вытягивает пространство вверх и создает изысканный вид.

Дорогой из-за сложного процесса обработки;

Текстура может быть слишком сложной и насыщенной для минималистичного интерьера.

Сочетать лучше с черными или серебристыми ручками и белыми/бежевыми столешницами, или с легким мраморным рисунком.

Шкафы из белого дуба / Фото The RTA Store

Вишня - с годами приобретает еще больше шарма

Вишня – теплое дерево, которое темнеет со временем, приобретая характер. За ней легко ухаживать и обновлять: царапины можно замаскировать восковыми карандашами.

Тем не менее:

Неоднородный цвет, может казаться "пятнистым".

Менее устойчива к царапинам, чем дуб или клен.

Дорогая.

Сочетается с белыми столешницами и стальной техникой. Но стоит избегать слишком теплых или насыщенных цветов на стенах.

Шкафы из вишни / Фото AVA Cabinetry

Орех – элегантный вариант для современного пространства

Орех имеет насыщенный темный оттенок и плотную текстуру, хорошо переносит влагу. Но:

Дорогой и мягкий, поэтому подвержен царапинам.

В маленьких кухнях может "забрать на себя" все внимание.

Лучше сочетать с белыми или бежевыми столешницами, никелевой фурнитурой или мягкими металлическими оттенками.

Шкафы из ореха / Фото The RTA Store

Гикори – очень прочный с выразительным природным рисунком

Идеально подходит для сельских или фермерских стилей. Очень твердое дерево, почти не бывает вмятин, влагостойкое.

Минусы:

Узор может иметь слишком сложный вид, который может визуально перегружать пространство;

Из-за твердости сложно обрабатывается (особенно, если делаете шкафы сами).

Хорошо сочетаются с однотонными столешницами, чтобы не перегружать интерьер.

Шкафы из гикори / Фото Country Kitchens

Ольха – бюджетный и гибкий вариант

Мягкое дерево, с ним легко работать. Ольха – идеальна для рустикальных или винтажных интерьеров, особенно со светлой морилкой.

В то же время:

Может легко царапаться;

Имеет много сучков, которые видно под краской;

Не подходит для однотонного окрашивания;

Хорошо сочетается с мыльным камнем и черными матовыми ручками.

Шкафы из ольхи / Скриншот из видео

Береза - хороший бюджетный аналог клена

Имеет равномерную текстуру, подходит для окрашивания и светлых морилок. Но темные морилки могут иметь пятнистый вид, поэтому нужна тщательная подготовка поверхности. Береза имеет меньшую твердость, чем клен. Однако она является хорошим выбором для тех, кто ищет баланс цены и стиля.

Кухонные шкафы из березы / Фото Shutterstock