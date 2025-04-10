Дизайнер создала кухонный остров с "тайником" внутри: его практичность поражает

Кухонный остров всегда является центром удобного хранения. Дизайнер Мари Флениган пошла еще дальше. Она создала внутри острова секретную нишу.

Ее бесшовный дизайн доказывает, что кухонный остров может быть стильным акцентом интерьера, одновременно оставаясь практичным в ежедневном использовании, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Иллюзия сплошного мрамора

Изысканное хранилище в кухонном острове: смотрите видео

На первый взгляд, мраморный остров – это скульптурный элемент, формирующий композиционный центр кухни. Дизайн "водопад" создает иллюзию сплошной каменной структуры, которая является настоящим сердцем пространства.

И в этом есть доля правды, но за этой красотой скрыто больше, чем кажется. Весь остров заполнен системами хранения, и каждый шкафчик замаскирован с изящным вниманием к деталям – чтобы функциональность никоим образом не нарушала эстетику натурального камня.

В этом дизайне предусмотрено две зоны хранения. Первая – спрятана за зоной со стульями. Торцы острова скошены под углом, что создает иллюзию сплошной мраморной панели. На самом же деле, они открывают доступ к ряду шкафов, незаметно расположенных позади сидений.

С другой стороны острова дверцы шкафов покрыты тем же мрамором, что и другие поверхности, благодаря чему они имеют абсолютно бесшовный и элегантный вид.

Это пространство – пример идеального скрытого хранения в кухне: все функционально, удобно в использовании, и одновременно не нарушает визуальную гармонию.

Мари Флениган советует выбирать подход к скрытому хранению еще на этапе планирования формы и компоновки кухонного острова. Это поможет максимально эффективно использовать каждый сантиметр подстольной зоны.