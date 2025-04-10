Її безшовний дизайн доводить, що кухонний острів може бути стильним акцентом інтер'єру, водночас залишаючись практичним у щоденному використанні, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Ілюзія суцільного мармуру

Вишукане сховище у кухонному острові: дивіться відео

На перший погляд, мармуровий острів – це скульптурний елемент, що формує композиційний центр кухні. Дизайн "водоспад" створює ілюзію суцільної кам’яної структури, яка є справжнім серцем простору.

І в цьому є частка правди, але за цією красою приховано більше, ніж здається. Увесь острів заповнений системами зберігання, і кожна шафка замаскована з витонченою увагою до деталей – щоб функціональність жодним чином не порушувала естетику натурального каменю.

У цьому дизайні передбачено дві зони зберігання. Перша – схована за зоною зі стільцями. Торці острова скошені під кутом, що створює ілюзію суцільної мармурової панелі. Насправді ж, вони відкривають доступ до низки шаф, що непомітно розташовані позаду сидінь.

З іншого боку острова дверцята шаф покриті тим самим мармуром, що й інші поверхні, завдяки чому вони мають абсолютно безшовний та елегантний вигляд.

Цей простір – приклад ідеального прихованого зберігання в кухні: усе функціонально, зручно у використанні, й водночас не порушує візуальну гармонію.

Марі Фленіґан радить обирати підхід до прихованого зберігання ще на етапі планування форми та компонування кухонного острова. Це допоможе максимально ефективно використати кожен сантиметр підстільної зони.