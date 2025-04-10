Ее бесшовный дизайн доказывает, что кухонный остров может быть стильным акцентом интерьера, одновременно оставаясь практичным в ежедневном использовании, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Иллюзия сплошного мрамора

Изысканное хранилище в кухонном острове: смотрите видео

На первый взгляд, мраморный остров – это скульптурный элемент, формирующий композиционный центр кухни. Дизайн "водопад" создает иллюзию сплошной каменной структуры, которая является настоящим сердцем пространства.

И в этом есть доля правды, но за этой красотой скрыто больше, чем кажется. Весь остров заполнен системами хранения, и каждый шкафчик замаскирован с изящным вниманием к деталям – чтобы функциональность никоим образом не нарушала эстетику натурального камня.

В этом дизайне предусмотрено две зоны хранения. Первая – спрятана за зоной со стульями. Торцы острова скошены под углом, что создает иллюзию сплошной мраморной панели. На самом же деле, они открывают доступ к ряду шкафов, незаметно расположенных позади сидений.

С другой стороны острова дверцы шкафов покрыты тем же мрамором, что и другие поверхности, благодаря чему они имеют абсолютно бесшовный и элегантный вид.

Это пространство – пример идеального скрытого хранения в кухне: все функционально, удобно в использовании, и одновременно не нарушает визуальную гармонию.

Мари Флениган советует выбирать подход к скрытому хранению еще на этапе планирования формы и компоновки кухонного острова. Это поможет максимально эффективно использовать каждый сантиметр подстольной зоны.