Майли Сайрус поставила кресло в самом неожиданном месте: дизайнеры оценили ее вкус

Американская певица Майли Сайрус поразила дизайнеров интерьера своей изобретательностью. Звезда разместила в ванной комнате удобный стул, чем разрушила все представления об этом пространстве.

Стильная ванная Майли Сайрус

Над дизайном интерьера дома певицы работает агентство ее матери Тиш Сайрус. Поэтому такая связь между дизайнером и вкусом заказчицы точно не удивляет. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Homes and Gardens.

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Тиш Сайрус удалось прекрасно отразить потребности и стиль своей дочери. В ванной комнате задачей дизайнера было создать много места для хранения различных вещей. В целом интерьер ванной очень стильный и светлый. Белые стены в сочетании с черной мебелью и черной ванной создают замечательный контраст.

Самым большим украшением ванной комнаты стало широкое окно с квадратными черными рамами. Благодаря ему в комнату попадает много солнечного света.

Чтобы еще больше добавить ощущение естественности и жизни, Майли дополнила пространство комнатными растениями в стильных горшках из натуральных материалов.

На боковой стене разместили зеркало в полный рост, что придало пространству еще больше функциональности.

Майли разрушает стереотипы

Но больше всего дизайнеров интерьера поразило кресло в ванной комнате. Этот предмет интерьера редкость в ванной. Однако для певицы важен комфорт, поэтому она решила не следовать правилам.

В то же время дизайнеры отмечают, что кресло в ванной – это не столько о функциональности, сколько о стиле. Вероятно, вы не будете сидеть на этом кресле, однако его присутствие в этом пространстве добавляет больше уюта и стиля.