В нише для плиты есть что-то по-настоящему волшебное – она мгновенно добавляет кухне уюта и индивидуальности. Визуально привлекательная, она также может быть чрезвычайно функциональной, передает 24 Канал со ссылкой на Better Homes and gardens.

Смотрите также Не столовая, а бальный зал: где обедает дома певица Камалия

"Плюсы" ниши для плиты

Ниша создает своеобразную "коробку" вокруг зоны приготовления пищи, что открывает широкие возможности для дизайна. Каждая боковая стена может стать границей для эффектной плитки или каменного фартука, так что дорогие материалы можно сконцентрировать на небольшом участке и достичь яркого эффекта, не выходя за рамки бюджета.

Внутри ниши также можно воплотить креатив: интегрировать освещение, обустроить хранение для специй или скрытые выдвижные системы для содержания кухонных принадлежностей.

Кроме эстетики, ниша помогает спрятать вытяжку – еще один тренд в современном дизайне кухонь. Она, как камин в гостиной, становится стилистическим и функциональным центром пространства. Ее можно украсить деревом в стиле кантри или коттедж, или покрыть штукатуркой для органического современного вида.

Ниша для плиты – тренд в 2025 году / Фото Jean Allsopp

Недостатки ниш для плиты

Ограничение пространства

Поскольку стены ниши опускаются до уровня столешницы, она может уменьшить рабочую или шкафную площадь вокруг плиты. Она также частично ограничивает периферийное видение, что может сделать кухню менее открытой и визуально тесной.

Планирование и монтаж

Ниши для плиты – это не стандартная мебель, их практически всегда изготавливают на заказ. Это означает более высокие затраты на материалы и работу.

Уход и уборка

Вспомните, сколько жира скапливается на открытых полках или шкафчиках над плитой. В нише – так же. Ее внутренние стены "ловят" брызги и жир, а поскольку пространство замкнутое, ее придется убирать чаще, чем открытую кухонную зону.

Итак, ниша для плиты – стильное и функциональное решение, которое добавляет кухне шарма и архитектурной глубины. Но она требует продуманного дизайна, пространства и дополнительных затрат.