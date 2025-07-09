У ніші для плити є щось по-справжньому чарівне – вона миттєво додає кухні затишку й індивідуальності. Візуально приваблива, вона також може бути надзвичайно функціональною, передає 24 Канал із посиланням на Better Homes and gardens.

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"Плюси" ніші для плити

Ніша створює своєрідну "коробку" навколо зони приготування їжі, що відкриває широкі можливості для дизайну. Кожна бокова стіна може стати межею для ефектної плитки або кам'яного фартуха, тож дорогі матеріали можна сконцентрувати на невеликій ділянці й досягти яскравого ефекту, не виходячи за рамки бюджету.

Усередині ніші також можна втілити креатив: інтегрувати освітлення, облаштувати зберігання для спецій або приховані висувні системи для тримання кухонного приладдя.

Окрім естетики, ніша допомагає заховати витяжку – ще один тренд у сучасному дизайні кухонь. Вона, як камін у вітальні, стає стилістичним і функціональним центром простору. Її можна оздобити деревом у стилі кантрі чи котедж, або покрити штукатуркою для органічного сучасного вигляду.

Ніша для плити – тренд у 2025 році / Фото Jean Allsopp

Недоліки ніш для плити

Обмеження простору

Оскільки стіни ніші опускаються до рівня стільниці, вона може зменшити робочу або шафову площу навколо плити. Вона також частково обмежує периферійне бачення, що може зробити кухню менш відкритою та візуально тіснішою.

Планування та монтаж

Ніші для плити – це не стандартні меблі, їх практично завжди виготовляють на замовлення. Це означає вищі витрати на матеріали й роботу.

Догляд та прибирання

Згадайте, скільки жиру накопичується на відкритих полицях чи шафках над плитою. У ніші – так само. Її внутрішні стіни "ловлять" бризки й жир, а оскільки простір замкнений, її доведеться прибирати частіше, ніж відкриту кухонну зону.

Отже, ніша для плити – стильне та функціональне рішення, яке додає кухні шарму й архітектурної глибини. Але вона потребує продуманого дизайну, простору та додаткових витрат.