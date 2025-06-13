5 домашних дел, которые стоит делать каждое воскресенье, чтобы подготовиться к новой неделе

Воскресенье идеальное время для отдыха и подготовки к новой неделе. Простой перечень дел поможет навести порядок и создать ощущение контроля перед рабочими буднями.

Специалисты назвали 5 домашних дел, выполнение которых еженедельно поможет поддерживать чистоту в доме и значительно облегчат будни, передает 24 Канал со ссылкой на Better Homes and gardens.

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Подготовьте стирку на неделю

Выходные – идеальное время, чтобы постирать не только одежду, но и полотенца и постельное белье.

Рекомендуется стирать постельное белье раз в неделю – сделайте это своей еженедельной привычкой. Ванные полотенца следует менять еще чаще, но вы можете держать запас в шкафу и стирать все вместе в воскресенье. Не забудьте и о кухонных и маленьких полотенцах.

Проверьте холодильник

В холодильнике легко накапливаются старые коробки с едой на вынос или испорченные овощи. Повидайте их. Хорошо иметь список продуктов, которые вот-вот испортятся – чтобы успеть использовать их в течение недели. Затем быстро протрите полки и дверцы холодильника.

Пропылесосьте малозагруженные зоны

Зоны с высоким трафиком (например, гостиная или кухня) нуждаются в уборке несколько раз в неделю – особенно, если у вас есть домашние любимцы. Но как насчет помещений, куда вы заходите реже? Например, гостевая комната или кладовая. Воскресенье – хорошее время, чтобы уделить немного внимания таким местам: офис, спальня, кладовая или шкаф для обуви тоже заслуживают заботы. Вы можете чередовать эти зоны каждую неделю, чтобы не тратить воскресенье на генеральную уборку всего дома - это поможет поддерживать порядок и не нервничать перед приходом гостей.

Почистите посудомоечную машину

Возможно, вы запускаете посудомойку ежедневно, но когда вы в последний раз ее мыли изнутри? Поверьте, она тоже нуждается в уходе. Если прошло много времени – проверьте фильтр и уберите остатки пищи. Почистите фильтр, протрите внутреннюю поверхность водой с мылом или уксусом, а затем запустите холостой цикл.

Уборка каждое воскресенье облегчит будни / Фото Pixabay

Приведите в порядок рабочее место

Раз в неделю полезно пересмотреть свой письменный стол: что можно выбросить, что требует организации, а что нужно заменить. Самое время выбросить старые чеки, сменить ручку, которая закончилась, и спланировать новую неделю. Чистый стол поможет почувствовать себя продуктивнее в понедельник и лучше справиться со всеми делами.