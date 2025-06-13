Фахівці назвали 5 хатніх справ, виконання яких щонеділі допоможе підтримувати чистоту в домі й значно полегшать будні, передає 24 Канал із посиланням на Better Homes and gardens.

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Підготуйте прання на тиждень

Вихідні – ідеальний час, щоб попрати не лише одяг, а й рушники та постільну білизну.

Рекомендується прати постільну білизну раз на тиждень – зробіть це своєю щонедільною звичкою. Ванні рушники слід змінювати ще частіше, але ви можете тримати запас у шафі та прати всі разом у неділю. Не забудьте і про кухонні та маленькі рушнички.

Перевірте холодильник

У холодильнику легко накопичуються старі коробки з їжею на винос або зіпсовані овочі. Повикидайте їх. Добре мати список продуктів, які от-от зіпсуються – щоб встигнути використати їх упродовж тижня. Потім швидко протріть полиці та дверцята холодильника.

Пропилососьте малозавантажені зони

Зони з високим трафіком (наприклад, вітальня або кухня) потребують прибирання кілька разів на тиждень – особливо, якщо у вас є домашні улюбленці. Але як щодо приміщень, куди ви заходите рідше? Наприклад, гостьова кімната чи комора. Неділя – гарний час, щоб приділити трохи уваги таким місцям: офіс, спальня, комора або шафа для взуття теж заслуговують на турботу. Ви можете чергувати ці зони щотижня, щоб не витрачати неділю на генеральне прибирання всього будинку — це допоможе підтримувати порядок і не нервувати перед приходом гостей.

Почистіть посудомийну машину

Можливо, ви запускаєте посудомийку щодня, але коли ви востаннє її мили зсередини? Повірте, вона теж потребує догляду. Якщо пройшло багато часу – перевірте фільтр і приберіть залишки їжі. Почистіть фільтр, протріть внутрішню поверхню водою з милом або оцтом, а потім запустіть холостий цикл.

Прибирання щонеділі полегшить будні / Фото Pixabay

Приведіть у порядок робоче місце

Раз на тиждень корисно переглянути свій письмовий стіл: що можна викинути, що потребує організації, а що потрібно замінити. Саме час викинути старі чеки, змінити ручку, яка закінчилася, та спланувати новий тиждень. Чистий стіл допоможе відчути себе продуктивніше в понеділок і краще впоратися з усіма справами.