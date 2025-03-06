Эти фасады утратили актуальность: не выбирайте их, если не хотите старомодной кухни

Кухня – это едва ли не самый дорогой элемент в интерьере. Очень важно выбрать такие кухонные фасады, которые годами не будут терять своей актуальности. Ведь не каждый может себе позволить переделывать кухню под модные тенденции.

Дизайнеры интерьера рассказали, каких фасадов стоит избегать, если вы хотите, чтобы кухня оставалась актуальной на протяжении многих лет. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Livingetc.

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Глянцевые фасады

Во время ремонта часто возникает вопрос, какие фасады для кухни выбрать – глянцевые или матовые. Хотя оба варианта имеют свои преимущества, но дизайнеры призывают избегать глянцевых фасадов.

Это не обязательно старомодно, но это образ, которому не хватает тепла и текстуры,

– сказал дизайнер интерьера Эндрю Гриффитс.

Он считает, что лучшим вариантом будут матовые, сатиновые или натуральные деревянные фасады. Такое покрытие придаст пространству утонченности и никогда не потеряет своей актуальности.



Дизайн матовой кухни / Фото Бет Дэвис

Холодные цвета

Холодные оттенки могут иметь удачный вид в интерьере различных комнат, но не на кухне. Гриффитс считает, что кухня требует более теплых и мягких цветов, поскольку это особое пространство, в котором люди проводят много времени. Можно выбрать один или даже несколько теплых или насыщенных цветов.

Громоздкие шкафы с большим количеством деталей

Слишком большие шкафы с большим количеством изысканных деталей также сделать кухню загроможденной и устаревшей. Вместо этого лучше выбирать чистые линии и легкие материалы, которые отражают свет и создают ощущение открытости.



Дизайн светлой кухни / Фото French + Tye

Кроме того, не стоит забывать, что кухня должна быть функциональной, а материалы, из которых она выполнена – долговечными.