Как визуально расширить окна с помощью штор: лайфхак из TikTok, который работает
- Пользовательница сети поделилась лайфхаком, как визуально расширить узкие окна с помощью штор и правильной установки карнизов.
- Для этого трюка нужны длинная карнизная штанга, две шторы нейтрального цвета по бокам и одна полупрозрачная штора в центре.
Узкие окна могут нарушить гармонию всего пространства. Впрочем, не обязательно нужно тратить кучу денег на их замену. Пользовательница сети подсказала замечательный лайфхак, как визуально расширить окна с помощью штор.
Для повторения этого трюка нужны: длинная карнизная штанга, которая выступает за края маленького окна, две шторы нейтрального цвета по бокам и одна полупрозрачная в центре, передает 24 Канал со ссылкой на ссылкой на House Digest.
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Как визуально расширить оконное пространство
Когда у вас уже есть штанги и шторы шторы, начинается "магия". Установите две боковые штанги на расстоянии 15 – 30 сантиметров от рамы окна с обеих сторон. Затем возьмите более короткую штангу и закрепите точно по центру над самим окном – именно сюда пойдет полупрозрачная штора.
После того как вы повесите легкую полупрозрачную штору по центру (на само окно), а по бокам – плотные однотонные, эффект будет заметен сразу.
Боковые панели "удерживают" пространство и визуально расширяют окно.
Полупрозрачная штора смягчает свет и делает комнату ярче и уютнее.
Наглядная инструкция: смотрите видео