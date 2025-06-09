Именно поэтому при выборе плитки для душа и ванной комнаты стоит помнить одно главное дизайнерское правило: используйте не более нескольких типов плитки на одно помещение, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Как правильно укладывать плитку в ванной

Хорошее общее правило – не использовать более трех различных типов плитки в ванной комнате.

Чрезмерное количество разных плиток в ванной комнате способно перегрузить интерьер и разрушить атмосферу спокойствия, которой обычно стремятся в таких пространствах.

Ограничение до трех типов плитки дает достаточно вариаций, чтобы сделать интерьер интересным, не "утомляя" пространство.

Чтобы применить правильно трех плиток правильно, начните с определения центрального акцента в помещении. Что вы хотите выделить: пол, душевую зону или декоративный участок возле умывальника? Именно для этой зоны выберите наиболее выразительную плитку – она будет привлекать больше внимания. Два других типа плитки должны быть более сдержанными – по цвету, текстуре или форме.

Сколько плиток может быть в одной ванной / Фото Pexels

Хорошая формула – одна плитка с акцентом, одна – с фактурой, одна – нейтральная. Например, в душевой зоне можно использовать классическую белую плитку "метро", возле умывальника – мягкую матовую плитку, а на полу – плитку с узором.

Важно, чтобы все элементы были стилистически согласованными. Если вы выбираете яркий узор – остановитесь на простом цвете. Например, если на полу уже есть драматическая текстура, стены должны оставаться простыми.

Еще один полезный совет – разумно комбинировать размеры плитки: мелкую мозаику для душа сочетать с плиткой большого формата на полу или стенах. Такой контраст придаст глубины и объема без визуального хаоса.