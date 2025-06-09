Саме тому при виборі плитки для душу та ванної кімнати варто пам'ятати одне головне дизайнерське правило: використовуйте не більше кількох типів плитки на одне приміщення, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Як правильно укладати плитку у ванній

Хороше загальне правило – не використовувати більше трьох різних типів плитки у ванній кімнаті.

Надмірна кількість різних плиток у ванній кімнаті здатна перевантажити інтер'єр і зруйнувати атмосферу спокою, якої зазвичай прагнуть у таких просторах.

Обмеження до трьох типів плитки дає достатньо варіацій, аби зробити інтер'єр цікавим, не "втомлюючи" простір.

Щоб застосувати правильно трьох плиток правильно, почніть із визначення центрального акценту у приміщенні. Що ви хочете виділити: підлогу, душову зону чи декоративну ділянку біля умивальника? Саме для цієї зони оберіть найбільш виразну плитку – вона привертатиме найбільше уваги. Два інші типи плитки мають бути більш стриманими – за кольором, текстурою або формою.

Скільки плиток може бути в одній ванній / Фото Pexels

Хороша формула – одна плитка з акцентом, одна – з фактурою, одна – нейтральна. Наприклад, у душовій зоні можна використати класичну білу плитку "метро", біля умивальника – м'яку матову плитку, а на підлозі – плитку з візерунком.

Важливо, щоб усі елементи були стилістично узгодженими. Якщо ви обираєте яскравий візерунок – зупиніться на простому кольорі. Наприклад, якщо на підлозі вже є драматична текстура, стіни мають залишатися простими.

Ще одна корисна порада – розумно комбінувати розміри плитки: дрібну мозаїку для душу поєднувати з плиткою великого формату на підлозі чи стінах. Такий контраст додасть глибини та об'єму без візуального хаосу.