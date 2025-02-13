Женщина самостоятельно переделала 18-летнюю кухню и сэкономила кучу денег: видео редизайна

Новая кухня – это вещь недешевая, не каждый может себе ее позволить. Но одна женщина нашла способ, как сэкономить, и самостоятельно превратила старую кухню в доме своих родителей на новую.

Идея для обновления кухни

Пользовательница тиктока @budjet_remont подробно рассказала обо всех этапах перевоплощения кухни. Об этом сообщает 24 Канал.

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Кухня, которую перевоплотили на видео, имеет 18 лет. По функционалу она очень качественная – за годы в ней ничего не сломалось и не сгнило. Однако сам дизайн уже вышел из моды. Устаревшее изделие портило весь интерьер в комнате, поэтому женщина решила помочь родителям и осовременить их пространство.

Сначала она сняла фасады кухни, чтобы дальше было удобнее с ними работать. Следующий этап – снятие старой пленки. Кстати, она отходила целыми кусками, поэтому этот процесс прошел очень просто. К счастью, под пленкой не было клея или другого материала, который бы пришлось дополнительно снимать. Так что откручивание фасадов и демонтаж у женщины заняли около 2 часов.

Перед покраской автор видео слегка прошлась по фасадам шлифовальной бумагой, чтобы убрать грязь. После этого важный этап – обезжиривание поверхностей.

Как женщина своими руками переделала старую кухню: видео

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Как правильно красить фасады кухни

Чтобы краска легла качественно и служила годами, надо подготовить поверхность. Автор видео использовала эпоксидный грунт. Одного килограмма вполне хватило на всю кухню и даже немножко осталось, ведь его надо наносить тоненьким слоем. После нанесения грунт должен очень хорошо просохнуть.

Только после этого можно переходить к покраске. Важно выбирать качественную краску, которая выдержит время, мытья и даже агрессивную химию. Чтобы цвет был более насыщенным, фасады можно красить дважды. Женщина решила сделать кухню в двух цветах – белом и зеленом.

Однако автор видео была недовольна цветом, который получила, поэтому на второе покрытие добавила краситель. Она хотела насыщенный болотный цвет и в конце концов он у нее получился.

Во время окрашивания особое внимание следует уделять боковым частям фасада, потому что там краска не так хорошо ложится, как на плоской поверхности.

В конце женщина прикрепила к дверцам новые и стильные черные ручки. Они удачно дополнили цвет фасадов и стали интересным акцентом.

Результат редизайна кухни: видео

Автор призналась – процесс редизайна очень ее захватил, поэтому она совершенно не жалеет, что взялась за такую затею. А результат – точно того стоит.