У США розробили інноваційний будинок, який продовжує життя господарів
- У США розробили оздоровчий будинок Solace, який покращує здоров'я жителів за допомогою багатьох чинників.
- Будинок, виконаний у біофільному стилі інтер'єру, створює екологічний простір без летких органічних сполук.
- Автори проєкту дослідили оздоровчі курорти та наукові дослідження для створення Solace, який планують продати за 10 мільйонів доларів.
У США дизайнери розробили інноваційний будинок, який здатний покращити здоров'я людей, які у ньому живуть. Задум полягав у тому, щоб зробити простір не просто комфортним, а оздоровчим.
У чому особливість інтер'єру оздоровчого будинку
Перший оздоровчий будинок, який назвали Solace, побудували у штаті Юта. Невдовзі там створять цілий комплекс з таких будівель. Засновником став Дейсон Джонсон. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Better Homes & Gardens.
Читайте також Ці фасади втрати актуальність: не обирайте їх, якщо не хочете старомодної кухні
У недавньому минулому будівельники та дизайнери ніколи не думали і не піклувалися про людину, яка буде жити в будинку. Зазвичай це був притулок, і нічого більше,
– сказав Джонсон.
Інтер'єр та функціонал Solace продуманий до деталей. Автори акцентували свою увагу на створенні екологічного простору, який продовжуватиме життям тим, хто у ньому живе. Так що у будинку діє:
- розширене очищення повітря;
- фільтрація води;
- регульоване освітлення, яке відповідає циркадному ритму;
- елементи для сприяння сну;
- повний фітнес-набір.
Журналіст видання, який побував у Solace, був просто вражений. У підвалі будинку були велобайк, сауна, автоматизоване масажне крісло та все, що потрібно для домашніх тренувань – три набори гантелей, резинки для фітнесу та килимок для йоги. Живучи у такому домі, абонемент у спортзал можна вже не купувати.
Інтер'єр інноваційного будинку / Фото Velvære
Інтер'єр будинку виконали у біофільному стилі, щоб сприяти зв'язку з природою та створити атмосферу відпочинку. Стіни, підлога та фарба не містять у своєму складі летких органічних сполук, які можуть зашкодити своїми випарами.
Спальня у будинку / Фото Velvære
Також у будинку створили різні простори – для спілкування, для читання книг, для хобі тощо.
Ми хочемо, щоб люди жили тут і думали: "Я не знав, що мені це потрібно, але я тепер я більше не зможу жити без цього",
– пояснив Джонсон.
Щоб створити такий будинок, Джонсон та його команда дослідити оздоровчі курорти по всьому світу, а також проаналізували наукові дослідження про те, що є найбільш корисним у довгостроковій перспективі. Solace планують продати за 10 мільйонів доларів.