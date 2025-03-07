В чем особенность интерьера оздоровительного дома

Первый оздоровительный дом, который назвали Solace, построили в штате Юта. Вскоре там создадут целый комплекс из таких зданий. Основателем стал Дейсон Джонсон. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Better Homes & Gardens.

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В недавнем прошлом строители и дизайнеры никогда не думали и не заботились о человеке, который будет жить в доме. Обычно это было убежище, и ничего больше,

– сказал Джонсон.

Интерьер и функционал Solace продуман до деталей. Авторы акцентировали свое внимание на создании экологического пространства, которое будет продолжать жизнь тем, кто в нем живет. Так что в доме действует:

расширенная очистка воздуха;

фильтрация воды;

регулируемое освещение, которое соответствует циркадному ритму;

элементы для содействия сну;

полный фитнес-набор.

Журналист издания, побывавший в Solace, был просто поражен. В подвале дома были велобайк, сауна, автоматизированное массажное кресло и все, что нужно для домашних тренировок – три набора гантелей, резинки для фитнеса и коврик для йоги. Живя в таком доме, абонемент в спортзал можно уже не покупать.



Интерьер инновационного дома / Фото Velvære

Интерьер дома выполнили в биофильном стиле, чтобы способствовать связи с природой и создать атмосферу отдыха. Стены, пол и краска не содержат в своем составе летучих органических соединений, которые могут навредить своими испарениями.



Спальня в доме / Фото Velvære

Также в доме создали различные пространства – для общения, для чтения книг, для хобби и тому подобное.

Мы хотим, чтобы люди жили здесь и думали: "Я не знал, что мне это нужно, но я теперь я больше не смогу жить без этого",

– объяснил Джонсон.

Чтобы создать такой дом, Джонсон и его команда исследовать оздоровительные курорты по всему миру, а также проанализировали научные исследования о том, что является наиболее полезным в долгосрочной перспективе. Solace планируют продать за 10 миллионов долларов.