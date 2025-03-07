У чому особливість інтер'єру оздоровчого будинку

Перший оздоровчий будинок, який назвали Solace, побудували у штаті Юта. Невдовзі там створять цілий комплекс з таких будівель. Засновником став Дейсон Джонсон. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Better Homes & Gardens.

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У недавньому минулому будівельники та дизайнери ніколи не думали і не піклувалися про людину, яка буде жити в будинку. Зазвичай це був притулок, і нічого більше,

– сказав Джонсон.

Інтер'єр та функціонал Solace продуманий до деталей. Автори акцентували свою увагу на створенні екологічного простору, який продовжуватиме життям тим, хто у ньому живе. Так що у будинку діє:

розширене очищення повітря;

фільтрація води;

регульоване освітлення, яке відповідає циркадному ритму;

елементи для сприяння сну;

повний фітнес-набір.

Журналіст видання, який побував у Solace, був просто вражений. У підвалі будинку були велобайк, сауна, автоматизоване масажне крісло та все, що потрібно для домашніх тренувань – три набори гантелей, резинки для фітнесу та килимок для йоги. Живучи у такому домі, абонемент у спортзал можна вже не купувати.



Інтер'єр інноваційного будинку / Фото Velvære

Інтер'єр будинку виконали у біофільному стилі, щоб сприяти зв'язку з природою та створити атмосферу відпочинку. Стіни, підлога та фарба не містять у своєму складі летких органічних сполук, які можуть зашкодити своїми випарами.



Спальня у будинку / Фото Velvære

Також у будинку створили різні простори – для спілкування, для читання книг, для хобі тощо.

Ми хочемо, щоб люди жили тут і думали: "Я не знав, що мені це потрібно, але я тепер я більше не зможу жити без цього",

– пояснив Джонсон.

Щоб створити такий будинок, Джонсон та його команда дослідити оздоровчі курорти по всьому світу, а також проаналізували наукові дослідження про те, що є найбільш корисним у довгостроковій перспективі. Solace планують продати за 10 мільйонів доларів.