Ці фасади втрати актуальність: не обирайте їх, якщо не хочете старомодної кухні

Кухня – це чи не найдорожчий елемент в інтер'єрі. Дуже важливо обрати такі кухонні фасади, які роками не втрачатимуть своєї актуальності. Адже не кожен може собі дозволити переробляти кухню під модні тенденції.

Дизайнери інтер'єру розповіли, яких фасадів варто уникати, якщо ви хочете, щоб кухня залишалася актуальною упродовж багатьох років. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Livingetc.

До теми 4 "застарілих" тенденції дизайну кухні, які знову повертаються в моду

Глянцеві фасади

Під час ремонту часто виникає питання, які фасади для кухні обрати – глянцеві чи матові. Хоч обидва варіанти мають свої переваги, та дизайнери закликають уникати глянцевих фасадів.

Це не обов'язково старомодно, але це образ, якому бракує тепла та текстури,

– сказав дизайнер інтер'єру Ендрю Гріффітс.

Він вважає, що кращим варіантом будуть матові, сатинові або натуральні дерев'яні фасади. Таке покриття додасть простору витонченості і ніколи не втратить своєї актуальності.



Дизайн матової кухні / Фото Бет Девіс

Холодні кольори

Холодні відтінки можуть мати вдалий вигляд в інтер'єрі різних кімнат, але не на кухні. Гріффітс вважає, що кухня потребує тепліших і м'якших кольорів, оскільки це особливий простір, в якому люди проводять багато часу. Можна обрати один чи навіть декілька теплих або насичених кольорів.

Громіздкі шафи з великою кількістю деталей

Надто великі шафи з великою кількістю вишуканих деталей також зробити кухню захаращеною та застарілою. Замість цього краще обирати чисті лінії та легші матеріали, які відбивають світло та створюють відчуття відкритості.



Дизайн світлої кухні / Фото French + Tye

Крім того, варто не забувати, що кухня повинна бути функціональною, а матеріали, з яких вона виконана – довговічними.