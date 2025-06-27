Як правильно розмістити телевізор у спальні: поради дизайнерки

Існують різні думки щодо розміщення телевізора в спальні. Дехто вважає, що телевізор недоречний у цій кімнаті, інші вважають, що перегляд фільму перед сном або фоновий шум необхідні для того, щоб заснути.

Тим не менш, важливо так розмістити телевізор, щоб це було комфортно. Про це пише 24 Канал з посиланням на @boiko.interior.design.

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Як розмістити телевізор в спальні

Дизайнерка зазначає, що відмінність між розміщенням телевізора у вітальні та розміщенням телевізора у спальні. У спальні зазвичай ми дивимось телевізор лежачи або напівлежачи і від цього напряму залежить висота розміщення телевізора.



Важливо правильно розмістити телевізор для зручності перегляду / Фото Unsplash (Minh Pham)

Зазвичай висоту розміщення телевізора треба робити вищою, ніж у вітальні – це приблизно 130 – 140 сантиметрів до центру телевізора від підлоги. Звісно, потрібно враховувати кут нахилу, щоб було зручно, лежачи підлаштувати цей кут.

Тож дизайнерка радить кріпити телевізор на кронштейн з можливістю змінювати його кут нахилу і підлаштовувати його під свій комфорт перегляду.

Фахівець зазначила, що це є стандартне розміщення, але обов'язково слід враховувати висоту вашого ліжка, висоту матрацу і відстань вашого ліжка від телевізора.