Старий французький стиль інтер'єру повертається в моду і зачаровує своєю ніжністю
- У 2025 році відродиться класичний французький стиль трельяж, що підтверджує циклічність моди.
- Трельяж, натхненний садівництвом, отримає нове дихання в дизайні інтер'єру, поєднуючи романтичність і гармонію.
Останнім часом багато стилів інтер'єру або декорацій, які були популярними раніше, знову стають трендовими. У 2025 році ми побачимо відродження класичного французького стилю трельяж.
Як використати трельяж в інтер'єрі
Повернення давно забутих стилів вкотре підтверджує думку про те, що мода циклічна. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.
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Трельяж – це дерев'яні ґрати для зелені, які використовують у садівництві. Традиційно трельяж складався з лози, сплетеної між собою. Ця історична техніка стала традиційною і її можна помітити на парканах та альтанках десь у саду чи парку.
Кілька десятиліть тому власники будинків надихалися цим і повторювали схожий інтер'єр вдома. У 2025 році трельяж отримав "нове дихання" – його переосмислили в дизайні інтер'єру.
Катріна Даллі зі студії дизайну інтер'єру House of Hackney розповіла, що вона часто черпає натхнення у трельяжі. Це пояснюється тим, що зараз спостерігається популярність максималістичного інтер'єру та еклектики.
Інтер'єр, натхнений трельяжем / Фото E & A Interiors
Трельяж дуже романтичний та витончений, він здатний наповнити інтер'єр відчуттям весни та гармонії. Дизайнери радять використовувати шпалери у трельяжному стилі або дерев'яні панелі, що додасть дому цікавої родзинки.
Трельяжні шпалери / Фото De Gournay
Трельяж унікальний у своїй індивідуальності. Він одночасно має грандіозний та заспокійливий вигляд, що робить його чудовим рішенням для дизайну будинку.