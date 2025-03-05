Багато хто робить неправильно: як часто насправді слід прати постільну білизну
- Експерти рекомендують прати простирадла раз на тиждень, щоб уникнути скупчення бактерій, пилових кліщів та грибків.
- Фахівці радять прати постільну білизну окремо від інших речей.
Завжди приємно лягти у ліжко, застелене чистою постільною білизною. Якщо вона не пралася протягом тривалого часу, це може знизити загальний комфорт і зробити атмосферу сну не такою розслаблюючою.
Експерти пояснили, як часто потрібно прати простирадла, а також поради щодо догляду за ними. Про це пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.
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Як часто потрібно прати постільну білизну
Фахівці зазначають, що найкраще прати простирадла раз на тиждень.
Простирадла можуть переносити будь-що: від пилових кліщів до бактерій та грибків. Щотижневе прання гарантує, що ви позбудетеся будь-яких бактерій тощо, і це створює чисте середовище для сну,
– каже один з експертів.
Прати простирадла просто, але є деякі речі, про які слід пам’ятати. Для звичайного прання використовуйте цикл із холодною або теплою водою та натуральним мийним засобом. Однак, якщо ви маєте справу з плямами або якщо ви хворіли, виберіть найгарячіший цикл.
Незважаючи на те, що зручно завантажити в пральну машину все і попрати, але краще прати простирадла окремо від інших речей, особливо рушників. Фахівці вказують, що ворсинки з рушників потраплять на простирадла, "а з цим не варто мати справу". Крім того, такі речі, як шкарпетки та сорочки, можуть застрягти в простирадлах і або загубитися, або не почиститися належним чином, коли ви пратимете їх разом.
Ще одна причина прати одяг і простирадла окремо – це уникнути зачіпок. Простирадла можуть випадково зачепитися за блискавки на одязі і порватися.
Простирадла варто прати раз на тиждень / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)
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Також фахівці розповіли, як часто прати решту постільної білизни.
Наволочки: періть наволочки щотижня разом із простирадлами.
Підковдра: якщо ви не використовуєте верхнє простирадло, періть підковдру раз на тиждень. Якщо ви використовуєте верхнє простирадло, періть підковдру кожні два-три тижні.
Наматрацники: періть наматрацник кожні два тижні.
Декоративні подушки: періть декоративні подушки сезонно.