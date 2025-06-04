Укр Рус
Дизайн 24 Простір та стиль Які техніки декору оселі з минулого популярні у 2025 році
4 червня, 14:25
3

Які техніки декору оселі з минулого популярні у 2025 році

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Старі техніки, такі як дотримання архітектурного стилю будинку, правила колористики та використання мистецтва, залишаються актуальними в сучасному дизайні.
  • Простота, позачасовість і особисті вподобання в оформленні інтер'єру є важливими аспектами, які дизайнери продовжують цінувати і використовувати.

2025 став роком, коли дизайнери звертаються до минулого в пошуках натхнення. Найстаріші техніки декору – часто найнадійніші.

Експерти назвали старомодні техніки, на які покладаються в 2025 році, аби створювати позачасовий інтер’єр, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

Дивіться також Дизайнери назвали 3 тренди візерунків на 2025 рік 

Колись відкриті простори вважалися наймоднішим варіантом для дому, але останнім часом з'явилася тенденція до повернення окремих, чітко визначених кімнат.

Відкриті простори, хоч і популярні останні десятиліття, часто жертвують комфортом, акустикою, гнучкістю меблів і можливістю зонування енергії в домі. З психологічної точки зору, окремі простори дозволяють емоційно зонувати простір. Якщо комусь потрібна тиша – він має куди усамітнитися. Інші можуть збиратися разом. Дім стає гармонійним, коли є вибір.

Завжди важливо враховувати стиль вашого дому для створення гармонійного інтер'єру. Хоча багато дизайнерів люблять міксувати старе й нове, перед додаванням контрастних меблів і декору потрібно звернути увагу на "кістяк" простору.

Одна з технік, якої дотримуються дизайнери – дозволяти архітектурі будинку задавати напрям для внутрішнього оформлення. Змішувати стилі – можна, але важливо працювати у межах наявної структури.

Класичні правила кольору залишаються актуальними. Вдало продумана палітра балансує світлі й темні відтінки. 

Традиційне розміщення за теорією кольору – темна підлога, середні за тоном стіни й світла стеля – це не просто традиція. Це працює, бо відтворює те, що ми бачимо в природі: темна земля, середовище навколо – і світле небо.

Варто дотримуватися правила комбінування кольорів / Фото Little Green

Дизайнери надають перевагу простим і продуманим меблям. Вони кажуть, що дизайн має бути усвідомленим, а не надмірним. Елегантність старих методів полягає в ясності й меті. Прості, класичні речі роблять простір стабільним. Один вдалий предмет може задати настрій усьому інтер'єру.

Стара проста істина, якої досі довіряють дизайнери – оформлювати дім речами, які до душі.

Чи то дорогий принт у центрі кімнати, чи колекція вінтажного посуду – речі, які мають значення саме для вас, завжди матимуть актуальний вигляд.

Оформлення мистецтвом – перевірений спосіб додати простору характеру. Галереї на стінах – класика, якій сотні років. Це можливість розповісти про себе. Це можуть бути симетричні ряди антикварних карт або сушених квітів, або ж мікс улюбленого мистецтва – головне, щоб це мало сенс, а не було просто купленим у наборі.

Вінтажні полотна чи поєднання старого з новим – такі композиції досі використовуються дизайнерами. Вони додають інтер'єру індивідуальності та історії.