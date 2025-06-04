Експерти назвали старомодні техніки, на які покладаються в 2025 році, аби створювати позачасовий інтер’єр, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Інтимні простори замість відкритого планування

Колись відкриті простори вважалися наймоднішим варіантом для дому, але останнім часом з'явилася тенденція до повернення окремих, чітко визначених кімнат.

Відкриті простори, хоч і популярні останні десятиліття, часто жертвують комфортом, акустикою, гнучкістю меблів і можливістю зонування енергії в домі. З психологічної точки зору, окремі простори дозволяють емоційно зонувати простір. Якщо комусь потрібна тиша – він має куди усамітнитися. Інші можуть збиратися разом. Дім стає гармонійним, коли є вибір.

Не ігноруйте архітектурний стиль будинку

Завжди важливо враховувати стиль вашого дому для створення гармонійного інтер'єру. Хоча багато дизайнерів люблять міксувати старе й нове, перед додаванням контрастних меблів і декору потрібно звернути увагу на "кістяк" простору.

Одна з технік, якої дотримуються дизайнери – дозволяти архітектурі будинку задавати напрям для внутрішнього оформлення. Змішувати стилі – можна, але важливо працювати у межах наявної структури.

Дотримуйтесь правил колористики

Класичні правила кольору залишаються актуальними. Вдало продумана палітра балансує світлі й темні відтінки.

Традиційне розміщення за теорією кольору – темна підлога, середні за тоном стіни й світла стеля – це не просто традиція. Це працює, бо відтворює те, що ми бачимо в природі: темна земля, середовище навколо – і світле небо.

Варто дотримуватися правила комбінування кольорів / Фото Little Green

Простота і позачасовість

Дизайнери надають перевагу простим і продуманим меблям. Вони кажуть, що дизайн має бути усвідомленим, а не надмірним. Елегантність старих методів полягає в ясності й меті. Прості, класичні речі роблять простір стабільним. Один вдалий предмет може задати настрій усьому інтер'єру.

Дизайн повинен починатися з того, що ви любите

Стара проста істина, якої досі довіряють дизайнери – оформлювати дім речами, які до душі.

Чи то дорогий принт у центрі кімнати, чи колекція вінтажного посуду – речі, які мають значення саме для вас, завжди матимуть актуальний вигляд.

Використовуйте мистецтво всюди, де можете

Оформлення мистецтвом – перевірений спосіб додати простору характеру. Галереї на стінах – класика, якій сотні років. Це можливість розповісти про себе. Це можуть бути симетричні ряди антикварних карт або сушених квітів, або ж мікс улюбленого мистецтва – головне, щоб це мало сенс, а не було просто купленим у наборі.

Вінтажні полотна чи поєднання старого з новим – такі композиції досі використовуються дизайнерами. Вони додають інтер'єру індивідуальності та історії.