Эксперты назвали старомодные техники, на которые полагаются в 2025 году, чтобы создавать вневременной интерьер, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Интимные пространства вместо открытой планировки

Когда-то открытые пространства считались самым модным вариантом для дома, но в последнее время появилась тенденция к возвращению отдельных, четко определенных комнат.

Открытые пространства, хоть и популярны последние десятилетия, часто жертвуют комфортом, акустикой, гибкостью мебели и возможностью зонирования энергии в доме. С психологической точки зрения, отдельные пространства позволяют эмоционально зонировать пространство. Если кому-то нужна тишина – он имеет куда уединиться. Другие могут собираться вместе. Дом становится гармоничным, когда есть выбор.

Не игнорируйте архитектурный стиль дома

Всегда важно учитывать стиль вашего дома для создания гармоничного интерьера. Хотя многие дизайнеры любят миксовать старое и новое, перед добавлением контрастной мебели и декора нужно обратить внимание на "костяк" пространства.

Одна из техник, которой придерживаются дизайнеры – позволять архитектуре дома задавать направление для внутреннего оформления. Смешивать стили – можно, но важно работать в пределах имеющейся структуры.

Соблюдайте правила колористики

Классические правила цвета остаются актуальными. Удачно продуманная палитра балансирует светлые и темные оттенки.

Традиционное размещение по теории цвета – темный пол, средние по тону стены и светлый потолок – это не просто традиция. Это работает, потому что воспроизводит то, что мы видим в природе: темная земля, среда вокруг – и светлое небо.

Стоит соблюдать правила комбинирования цветов / Фото Little Green

Простота и вневременность

Дизайнеры предпочитают простую и продуманную мебель. Они говорят, что дизайн должен быть осознанным, а не чрезмерным. Элегантность старых методов заключается в ясности и цели. Простые, классические вещи делают пространство стабильным. Один удачный предмет может задать настроение всему интерьеру.

Дизайн должен начинаться с того, что вы любите

Старая простая истина, которой до сих пор доверяют дизайнеры – оформлять дом вещами, которые по душе.

Будь то дорогой принт в центре комнаты, или коллекция винтажной посуды – вещи, которые имеют значение именно для вас, всегда будут иметь актуальный вид.

Используйте искусство везде, где можете

Оформление искусством – проверенный способ добавить пространству характера. Галереи на стенах – классика, которой сотни лет. Это возможность рассказать о себе. Это могут быть симметричные ряды антикварных карт или сушеных цветов, или микс любимого искусства – главное, чтобы это имело смысл, а не было просто купленным в наборе.

Винтажные полотна или сочетание старого с новым – такие композиции до сих пор используются дизайнерами. Они добавляют интерьеру индивидуальности и истории.