Який колір декоративних подушок обрати до дивану, щоб додати йому стилю

Здавалося б, підібрати декоративні подушки до дивану – це дуже просто. Та насправді все не так. Лише вдале поєднання кольорів та тканин перетворить ваш диван на стильне та затишне місце, яке додасть характеру всій кімнаті.

Правильно підібрані декоративні подушки можуть покращити інтер'єр усієї вітальні. 24 Канал з посиланням на Homes and Gardens розповідає про те, які подушки обрати до конкретного кольору дивана.

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Синій диван

Блакитний диван – це універсальне рішення, адже він додає вітальні легкості, універсальності і відчуття спокою. Неважливо, чи це ніжно-блакитна тканина, чи розкішна темно-синя – подушки зроблять диван ще красивішим і об'єднають всю кімнату.

Світлий диван дизайнери радять доповнювати подушками теплих та нейтральних відтінків, щоб створити контраст. Це може бути темно-коричневий та верблюжий. Якщо ж ви прагнете створити більш прохолодну естетику, тоді варто обрати білі або кремові подушки.

Темно-синій диван можна доповнити сливовими, бордовими або темно-бурими подушками.



Синій диван у клітинку / Фото Joon Loloi

Нейтральний диван

Диван нейтрального кольору – це порожнє полотно, а тому стилізувати його найпростіше. Практично будь-який колір подушок пасуватиме такому дивану. Ви можете створити багатошарову білу палітру, або доповнити диван теплими кольорами – теракотовим, іржавим, карамельним.

Блакитні або сині подушки створять морську атмосферу, а ніжно-рожеві та пудрові – затишну і ніжну.



Декор білого дивана букле / Фото Studio Atkinson

Сірий диван

Сірі дивани є дуже поширеними, однак без правильної стилізації вони можуть мати холодний вигляд. Щоб додати сірому дивану тепла і затишку, дизайнери радять використовувати подушки і пледи. А ще краще – різні текстури. Хай одна подушка буде оксамитовою, а інша – лляною. Так ви додасте текстури і багатошаровості дивану.

Щодо кольорів, то найкраще обирати теплі – шавлія, коричневий, теракотовий, жовтий. Таке поєднання створить естетику фермерського будинку.



Інтер'єр просторої вітальні / Фото Julie Soefer

Коричневий диван

Цього року коричневий колір переживає справжнє відродження. Неважливо, чи це коричневий шкіряний диван, чи шоколадний оксамитовий – найкращими кольорами для подушок є земляні.



Шкіряний диван / Фото Eric Piasecki

Зелений диван

Оливковий диван матиме чудовий вигляд у поєднанні з теракотовими, гірчичними та бежевими подушками. Насичений зелений диван можна доповнити темно-синіми, сливовими або темно-сірими подушками. Та якщо стоїть завдання створити більш ніжну та спокійну атмосферу, тоді краще обирати пастельні подушки.



Акцентний зелений диван / Фото Darren Chung

До речі, подушки з візерунком – це також чудове рішення. Особливо в нейтральному або монохромному інтер'єрі.