Як красиво і за копійки сховати простір під ванною: ідея з TikTok

Простір під ванною часто залишається відкритим, а тому стає пилозбірником або ж просто має незавершений вигляд. Але навіть цей маленький куточок можна перетворити на практичну та естетичну частину інтер'єру. Для цього зовсім не обов'язково витрачати багато грошей.

Зручна ідея для ванної

Користувачка тіктоку @mosh_create розповіла про те, як стилізувала простір під своєю ванною. Про це повідомляє 24 Канал.

До теми 3 критичні помилки при виборі підлоги для ванної кімнати

Дівчина придумала рішення, як заховати безлад під ванною і при цьому створити додаткові місця для зберігання. Вона розмістила усі речі у зручні пластикові коробки і заховала їх під ванну.

Далі авторка відео купила щільну тканину і пошила з неї шторку. Для ванни довжиною 1,5 метра вона взяла 1,6 метра тканини, яку повісила на телескопічну штангу і прикріпила під ванною.

Це просто та бюджетне рішення. Шторка тримає форму й не мокне. Її легко прати,

– сказала дівчина.

Користувачі мережі назвали таку ідею "геніальною" і залишили авторці відео безліч позитивних коментарів.

Дивіться відео, як приховати простір під ванною:

До речі, раніше ми писали про те, як правильно обрати розмір ванної. Для вас може стати відкриттям, що найбільша ванна – не означає, що вона буде найзручнішою.