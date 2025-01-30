5 секретів створення інтер'єру, у якому легко прибирати

Охайний і затишний дім – мрія кожного, але постійне прибирання може перетворитися на виснажливу рутину. Втім, правильно підібраний дизайн інтер'єру може суттєво полегшити цей процес.

Якщо правильно підібрати матеріали, меблі та організувати простір, підтримувати чистоту стане значно простіше. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на @blink.design.

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Секрети інтер'єру, у якому легше прибирати

Перш за все, уникайте чисто білих або чорних меблів. На них дуже видно бруд та пил, а якщо у вас велика сім'я, то новий білий диван дуже швидко перетвориться на старий і брудний.

Декор для стін краще обирати з рівною текстурою, оскільки він не потребує постійного догляду. Використання декоративних рейок та молдингів краще уникати, бо на них також швидко накопичується пил. Якщо ви не плануєте протирати стіни кожні 2 дні, то відмовтеся від декорацій.

Міжкімнатні двері без дизайну не лише стильні та актуальні, а й зручніші у догляді. На дверях зі вставками й декором швидко накопичується пил



Стильні міжкімнатні двері / Фото Pinterest

Уникайте відкритих полиць, адже вони збирають багато пилу і додають візуального шуму. Краще обрати стелажі з матовими скляними дверцятами.

Підлога – це ще одне місце у домі, яке часто брудниться. Краще обирати природні відтінки, адже вони стильні та практичні. На дерев'яній підлозі забруднення не такі помітні, як на білій або дуже темній плитці.