Не викидайте коробочки з-під Tic Tac: вони вам знадобляться вдома
- Коробочки з-під Tic Tac можна використовувати для створення міні-терраріумів, штучних акваріумів, органайзерів для прикрас, зберігання насіння, спецій, дрібних предметів на столі, а також для створення підставок для телефону.
Фанати Tic Tac, ймовірно, задумувалися, що робити із порожніми коробочками після того, як усі пігулки з'їдено. Контейнер з-під цукерок не лише зручний для того, аби смакувати їх на ходу. Ця коробочка ідеально підходить для модернізації вашого будинку.
House and Digest розкрив кілька унікальних способів, як надати коробочкам з-під популярних освіжувачів дихання, передає 24 Канал.
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Для чого можна використати коробочки Tic Tac
Міні-терраріум: Перетворення контейнера від Tic Tac на терраріум може стати ідеальним рішенням. Для цього потрібно всього кілька маленьких рослин, трохи ґрунту і води. Для початківців підходять рослини, такі як Фіттонія Вершаффельта, Солейролія солейрольська
та Пілея Ліванська. Можна також додати мох. Він він надає текстури і добре росте в умовах підвищеної вологості. Для додаткового візуального ефекту можна додати кілька маленьких камінців, гілочок і інших природних елементів.
Як створити міні-тераріум: дивіться відео
Скарбничка: Замість того, щоб залишати монети на тумбочці, можна використовувати ці компактні контейнери для їх зберігання в одному місці. Все, що потрібно, це зробити більший отвір на верхній частині, щоб вставляти монети.
Зберігайте дрібні кошти у коробочці з-під Tic Tac / Фото @TimetoDIY
Місце для зберігання насіння з вашого саду: Контейнери від Tic Tac чудово підходять для зберігання насіння. Прикріпіть етикетки до контейнера з інформацією про тип рослини та дату. Якщо плануєте зберігати насіння в коробці, також буде корисно написати назву рослини на кришці, щоб легко знайти те, що шукаєте.
Коробочка для зберігання насіння / Фото @TimetoDIY
Штучний акваріум: Прозорі пластикові коробки мають форму мініатюрного акваріума. Покладіть усередину контейнера гальку, пісок, штучні рослини і маленьких пластикових рибок.
Як створити штучний акваріум: дивіться відео
Місце для спецій: Використовуйте контейнери Tic Tac для зберігання ваших улюблених приправ. Ці маленькі коробочки не тільки добре економлять простір, але й ідеально підходять для подорожей.
Як зручно зберігати спеції: дивіться відео
Органайзер для прикрас: Оскільки контейнери прозорі, ви можете легко знайти сережки, браслети, кільця чи намисто без необхідності шукати їх у ювелірній шкатулці. Коли всі прикраси будуть упорядковані в коробочках, їх можна зберігати в шафі чи органайзері для макіяжу.
Створіть місце для зберігання прикрас: дивіться відео
Упорядкуйте дрібні предмети на столі: Домашній офіс може швидко перетворитися з охайного на захаращений, якщо для дрібних предметів немає спеціального місця. Тому, якщо у вас є кілька порожніх контейнерів від Tic Tac, використайте їх для зберігання таких предметів, як кнопки, скріпки та гумки. Коли вам щось знадобиться, просто відкрийте кришку і вивільніть потрібну річ.
Зберігайте дрібні деталі у коробочках з-під Tic Tac / Фото @WorldHAX
Безбарвний точильний пристрій: Замість того, щоб стояти над сміттєвим відром або робити безлад щоразу, коли потрібно заточити олівець, вставте невеликий точильний пристрій у контейнер Tic Tac. Під час точіння всі стружки будуть збиратися внизу пластикового контейнера. Коли він заповниться, просто зніміть кришку, викиньте деревні стружки і прилад знову готовий до використання.
Зробіть точилку для олівців / Фото @TimetoDIY
Припиніть втрачати аксесуари для волосся: З контейнером Tic Tac ви зможете легше зберігати маленькі аксесуари для волосся. Усередині зручно тримати шпильки або маленькі гумки.
Коробочка для шпильок / Фото @elenapaliou
Підставка для телефону: Використайте телефон і маркер, щоб виміряти контейнер Tic Tac, а потім за допомогою ножа виріжте слот для пристрою. Тепер ви зможете зручно тримати свій телефон, коли руки зайняті.
Підставка для телефону / Фото @epicreate2794