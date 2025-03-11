Як зробити кухню більш привабливою: дизайнери розкрили 5 секретів

Кухня – особливе місце в кожній оселі. Тому зазвичай до цього простору високі вимоги: ми хочемо, аби він не лише був максимально функціональним, але й привабливим і сучасним ззовні.

Дизайнери розповіли, як зробити кухню більш унікальною. Виявляється, для цього достатньо кількох аксесуарів, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Додайте неочікувані текстури та оздоблення

Кухня з дерев'яною підлогою та островом із рифленої деревини / Фото Paul Dyer

Кожна кухня наповнена гладкими, твердими поверхнями, тому додавання несподіваної обробки миттєво зробить її унікальною. Експерти радять звернутися до сучасних тенденцій дизайну кухонь і обрати текстуровану обробку, наприклад, рифлені шафи, для створення справді ефектного вигляду.

Рифлений кухонний острів миттєво додасть глибини та текстури, перетворюючи функціональний елемент на справжній центр уваги. Якщо поєднати його з незвичайною кам'яною стільницею – можливо, з виразними прожилками або матовим покриттям – це ще більше підкреслить вишуканість простору.

Прикрасьте кухню вінтажним декором

Кухня у вінтажному стилі з бежевими шафами та фартухом із вінтажних блакитно-білих плиток / Фото Plain English Design

Декорування вінтажними елементами – швидкий спосіб додати кухні унікальності, адже подібні речі рідко зустрічаються в кількох примірниках. Крім того, цей варіант досить гнучкий.

Якщо ви хочете глибше зануритися у вінтажну естетику, використайте традиційний обідній стіл як кухонний острів або антикварну шафу як для зберігання посуду.

Є й багато менших способів впровадити вінтажні елементи, наприклад, через текстиль, кераміку чи навіть фурнітуру. Наприклад, в кухні, що на фото вище, можна побачити поєднання старовинних плиток і класичної плити.

Використовуйте унікальні світильники

Кухня з дерев'яними та білими фасадами, виразними підвісними світильниками над островом та барними стільцями з коричневої шкіри / Фото Market Studio Interiors

Освітлення на кухні – це не лише функціональний елемент, а й важлива складова дизайну, яка може підкреслити унікальність простору. Від підвісних ламп до бра й навіть настільних світильників – правильний вибір джерел освітлення додасть кухні індивідуальності.

Так, заміна стандартних підвісних світильників на скульптурні моделі з ручним оздобленням миттєво змінює атмосферу і робить простір більш продуманим.

Експериментуйте з фурнітурою

Дерев'яна кухня з килимовою доріжкою та змішаною металевою фурнітурою / Фото Market Studio Interiors

Щоб зробити кухню унікальною, не обов'язково вносити кардинальні зміни. Достатньо зосередитися на деталях, які хоч і маленькі, але можуть мати величезний вплив. Фурнітура для шаф – чудова відправна точка.

Великі ручки, поєднання різних металів утворюють несподіваний елемент розкоші.

Головне – вибрати менш очевидні стилі, кольори чи матеріали. Це можуть бути класичні латунні ручки з витонченим декором або яскраві керамічні ручки, які додадуть кольору та характеру.

Додайте оригінальні аксесуари та кухонний посуд

Біла кухня з островом та відкритими полицями / Фото Future

Саме декоративні деталі допомагають надати кухні особливого шарму.

Кухонний посуд – це ідеальний спосіб додати цікаві дизайнерські акценти, оскільки він одночасно виконує практичну функцію. Варто звернути увагу на такі елементи, як стильні банки для зберігання, керамічні пляшки для олії та декоративні миски, які можуть стати частиною гармонійної композиції.

На кухні з фото відкриті полиці стали місцем для створення справжнього арт-простору: на них розташувалися картини, кераміка та скляний посуд, які створюють декоративну композицію. На стільниці ж акцент зроблено на стильну фруктову вазу, дозатор для олії та мармуровий піднос.